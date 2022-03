Lis Vega y el diminuto bikini azul que ha enloquecido a los caballeros

El nuevo video de la estrella cubana ha dejado sin aliento a más de un caballero.

Lis Vega despertó las más bajas pasiones de los caballeros gracias a un nuevo video que compartió en su cuenta de Instagram, en el cual aparece modelando un diminuto bikini azul de hilos que remarca en gran medida el espectacular cuerpazo que posee a sus 44 años.

En la grabación podemos ver a la actriz, bailarina y cantante de origen cubano presumir sin pena alguna y de manera detallada la atrevida prenda frente al lente de la cámara mientras al fondo suena una canción de reggaetón. Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que sus pronunciadas curvas y sus característicos tatuajes quedaron al descubierto.

“Solo pido tiempo para seguir viviendo a mi manera”, es la breve pero reflexiva frase que se puede leer junto a la grabación compartida por la también empresaria e influencer fitness en su perfil de Instagram, misma que ha recibido miles de piropos por parte de sus seguidores.

Ofrece contenido exclusivo en OnlyFans

Los caballeros podrán acceder al atrevido contenido que comparte en OnlyFans por tan solo 29 dólares al mes.

En dado caso de que este sexy video no haya sido suficiente para ti, debes de saber que la estrella cubana cuenta con un perfil en OnlyFans, plataforma en donde comparte exclusivo contenido que por cuestiones de censura no puede publicar en redes sociales. Eso sí, para poder acceder a él será necesario contratar una suscripción con valor de 29 dólares al mes.

Cabe destacar que su regreso a dicho sitio no pasa desapercibido para sus fans, pues recordemos que fue en octubre pasado cuando anunció su retiro definitivo de la plataforma debido a que no estaba dispuesta a cumplir ciertas peticiones de los caballeros. Ahora que volvió, ella ha dejado en claro que no protagonizará contenido que caiga en lo pornográfico.

¿Dónde nació Lis Vega?

Hoy en día, la estrella cubana es considerada una de las mujeres más sensuales en el mundo de la farándula mexicana.

Lis Vega nació el 20 de octubre de 1977 en La Habana, Cuba, por lo que ahora tiene 44 años de edad. Tal y como mencionó La Verdad Noticias con responsabilidad, la actriz, bailarina, cantante y empresaria también destaca por ser un símbolo sexual del Internet, lo cual ha sido posible gracias al cuerpazo que posee al ser una potencial influencer del mundo fitness.

