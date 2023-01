Lis Vega spoilea y emociona a todos sobre nuevo proyecto

Lis Vega nos ha dejado con la boca abierta una vez más y es que la guapa celebridad no deja de sorprender con sus looks, su belleza y por supuesto con su torneada figura, la cual presume constantemente para el deleite de sus miles de fanáticos.

Una de las redes en las que Lis es más activa es Instagram, misma en la que comparte tanto posteos como stories de su día a día, sus outfits, rutians de ejercicio, comidas con amigos y familia, así como nos cuenta sobre sus proyectos y planes.

En días recientes la también cantante y actriz tomó esta red social para compartir algo que la emociona muchísimo con sus más de 1.9 millones de seguidores. En La Verdad Noticias te contamos de qué se trata.

¿Qué compartió Lis Vega en su cuenta de Instagram?

La guapa vedette de origen cubano muestra en este pequeño clip una sesión de fotos donde luce leggings en color nude, acompañados de un corset marrón y un blazer blanco, con un cabello y maquillaje despampanantes.

Como pie de foto la guapa Lis comentó que dichas fotos forman parte de una portada de revista donde estará hablando de todo lo que planea para su 2023, noticia que llenó de ilusión a sus fanáticos.

¿Cuántas cirugías tiene Lis Vega?

Lis Vega se ha sometido a varias cirugías estéticas

En una reciente entrevista con Gustavo Adolfo Infante, la guapa cubana confesó que cirugías plásticas se ha realizado, puesto que constantemente se especula sobre su escultural figura.

Ante la pregunta, Lis confesó que en efecto, tiene los glúteos operados, al igual que los senos. Respecto a su rostro, se ha realizado una bichectomía, rinoplastía y más recientemente se inyectó los labios con ácido hialurónico.

No hay duda de que con el cuerpo que tiene Lis no hay razón para no presumir sus curvas de impacto. Enhorabuena por ella.

