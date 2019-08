Lis Vega se somete a nueva cirugía plástica ¡se estiró la cara! (FOTO)

Lis Vega, la cantante y actriz cubana de 41 años de edad, fue captada cuando salía del hospital, luego de someterse a una nueva cirugía plástica en el rostro, ya que ha palabras de ella misma, se rehúsa a envejecer y está dispuesta a todo para ganarle el paso al tiempo.

Si eres parte de sus seguidores en redes sociales, podrás darte cuenta que la artista disfruta consentir a sus miles de fans con provocativas publicaciones posando en paños menores; últimamente se ha enfocado más en mostrar sus arduas rutinas de ejercicio, para demostrar como mantiene su envidiable figura.

A decir verdad, con el paso de los años la cantante ha transformado su imagen con la intención de volverse más irresistible, aunque en sus publicaciones más recientes ha llamado la atención de los cibernautas y no de la mejor manera, pues se ha vuelto blanco constante de críticas.

Lis Vega se somete a nueva cirugía plástica ¡se estiró la cara! (FOTO)

Las burlas hacia Vega han detonado por lo diferente que luce su cara, ya que los ‘arreglitos’ a los que se ha sometido son demasiado evidentes, haciendo que los detractores más crueles la lleguen a comprar con la famosa vedette Lyn May.

Aunque la cubana ha insistido en que el único procedimiento que se ha realizado es el aumento de labios para que éstos luzcan más carnosos, los usuarios de Instagram no le creen ni una palabra.

¿Y cómo pretende Lis Vega que confíen en su palabra? Si recientemente fue captada saliendo del hospital con el rostro hinchado y envuelto en gasas tras someterse a una nueva cirugía plástica donde le estiraron la cara y el cuello, con la intención de que su piel se vea tersa y firme.

La revista TV Notas fue la responsable de capturar varias fotografías con la evidencia de la operación que se realizó la actriz, donde en plena entrevista aseguró:

“No importa que digan que parezco Michael Jackson”.

Lis Vega se somete a nueva cirugía plástica ¡se estiró la cara! (FOTO)

ENTREVISTA

-Pronto cumplirás 42 años, ¿cómo te sientes?

"Muy bien. La verdad es que invito a las mujeres a que no le tengan miedo a la edad, es un número que no tiene ninguna importancia y si te sientes de 20, adelante. Es algo que tengo adentro, me levanto en las mañanas y todo está en cambiar un pensamiento negativo por uno positivo; tenemos un sinfín de oportunidades y estar vivos ya es una bendición".

-¿Te pega ver de pronto la arruga?

"No, pero soy una figura pública y me seguiré haciendo mis arreglitos y poniéndome bótox, no importa que digan que parezco Michael Jackson. Yo no estoy en contra de los arreglos".

Lis Vega se somete a nueva cirugía plástica ¡se estiró la cara! (FOTO)

-¿Qué opinas de la gente que te critica tanto en las redes?

"No le doy importancia; mientras yo me vea y sienta bien, qué importa lo que el mundo opine. En las redes la gente critica sin conocerte".

-¿Te gusta hacerte arreglitos?

"Sí, me gusta consentirme, pues a los 41 años ya tengo mis detallitos, así que más adelante me haré más. Cuando bajé mucho de peso, hubo cosas y detalles que se me ablandaron. Por el trabajo necesito lucir bien, entonces como muchas mujeres, me he hecho cosas; el problema es que estamos en una época en donde todos te juzgan", concluyó.

Lis Vega se somete a nueva cirugía plástica ¡se estiró la cara! (FOTO)

QUIZÁ TE INTERESE: Lis Vega es comparada con Lyn May por extraña forma de sus labios (FOTO)

Dale clic en la estrella de google news y síguenos