Lis Vega se DESNUDA en Instagram para promocionar su nuevo calendario 2021

Lis Vega ha causado furor en las redes sociales gracias a una sexy fotografía que compartió el día de hoy en su cuenta de Instagram, la cual ha dejado fascinado a todos los caballeros por mostrar a la vedette cubana luciendo desnuda ante la cámara.

El motivo por el cual Lis Vega ha posado totalmente desnuda en Instagram ha sido para promocionar su nuevo calendario para el 2021, el cual ha sido lanzado el día de hoy en su sitio oficial de forma digital y que consta de 14 fotos totalmente exclusivas y autografiadas, las cuales sin duda alguna fascinará a más de un caballero.

La postal nos deja ver la portada del calendario de la cubana, quien para este 2021 ha decidido imitar a Eva y posar de manera muy sensual junto a un árbol, esto mientras presume sus encantos ante la cámara sin temor a la censura que impera en las redes sociales.

Lis Vega dejará su esencia en nuevo calendario

No se puede negar que Lis Vega se ha convertido en una de las mujeres más ardientes de las redes sociales, pues en el 2020 logró cautivar a miles de caballeros con las atrevidas fotografías que compartía sin pudor alguno en su perfil oficial, pero nada comparado con las imágenes que se encuentran en su nuevo calendario.

Además de actriz y cantante, Lis Vega ha conquistado el mundo de la música con su estilo urbano.

“Este año ha sido de muchísimo aprendizaje para mi y en este calendario busco conectar directamente con mi público y compartir mi esencia . Quiero que mis fans no solo me vean, sino que sientan mi esencia cada mes, con frases motivadoras que me identifican como persona’, declaró la cubana al respecto de su nuevo calendario 2021.

Lis Vega está decidida a conquistar el 2021 con sus sensuales fotografías para Instagram.

Lis Vega, conocida por sus participaciones en diversas producciones de Televisa, está lista para conquistar el 2021 con sus sensuales publicaciones en Instagram, misma que fascinan al más de millón de personas que la siguen dentro de esta popular plataforma.

¿Te gusta como luce Lis Vega en esta fotografía? ¿Te animarías a comprar uno de sus calendarios? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

Fotografías: Instagram