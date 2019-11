Lis Vega sacudió la COSITA entre muchos hilos ¡Ni Niurka tiene ese poder! (VIDEO)

Lis Vega sacudió la COSITA entre muchos hilos ¡Ni Niurka tiene ese poder!

La cantante Lis Vega ha demostrado nuevamente el poder de sus curvas en un atrevido video que ha hecho explotar las redes con miles de comentarios por los tremendos movimientos que interpreta.

Hay que destacar que cuando se trata de presumir los atributos, la sensual cantante cubana no duda en lucir su escultural figura en las redes sociales, un medio de gran alcance que le ha permitido mantenerse, una y otra vez, en la en la mirada pública.

Es por eso que a través de su cuenta oficial de Instagram la candente estrella de la música y el baile ha recordado con un video su incursión en el género de tribal que ella misma detalla así: “ESTO YA NO ME GUSTO Omg con esta energía empezamos el día, como no recordar cuando incursione en el género #tribal #mariachi OMG CUANTOS PASOS, CUANTOS APRENDIZAJES. GRACIAS MI MEXICO POR Gracias”.

Hay que recordar que la cantante trae la música y los ritmos en la sangre, ya que con ardientes movimiento ha sacudido la cosita como ninguna otra estrella de la farándula, tanto que hasta la han comparado la actriz Niurka Marcos, que según los internautas se ha quedado muy atrás.

La imagen rápidamente a conglomerado más de ocho mil reacciones con las que ha destacado como una candente bailarina, pero eso no ha sido todo, pues también del han seguido cientos de comentarios en donde destacan que es una de las cubanas más ardientes del momento.

PROBLEMAS CON SU EX

Hay que recordar que hace poco la bella Lis Vega confirmó que levantó una denuncia contra su ex esposo Mauro Riveros por abuso de confianza y le exigió que regrese todo lo que le robó, por lo que en entrevista para el programa De Primera Mano, de Imagen Televisión, la cubana comentó que Mauro, con quien duró 5 años de casada, le debe 10 mil dólares de un terreno, 500 mil pesos de un préstamo para un negocio que nunca puso y una camioneta que ella sigue pagando.

