Lis Vega roba miles de suspiros al modelar un sexy y diminuto bikini rojo

Lis Vega despertó las más bajas pasiones de los caballeros gracias a una nueva fotografía que compartió en su cuenta de Instagram, en la cual presume con orgullo el cuerpazo que posee a través de un sexy y diminuto bikini rojo que deja muy poco a la imaginación de uno.

En la imagen podemos ver a la actriz, bailarina y cantante modelar un coqueto bikini desde la tina, el cual remarca sus curvas de impacto en gran medida. Sin embargo, el detalle que fascinó a los fans es que el diminuto atuendo dejó al descubierto ante el lente de la cámara los grandes tatuajes que cubren parte de su cuerpo.

Tal y como se esperaba, la sexy fotografía compartida en Instagram no pasó desapercibida, pues logró superar los 13 mil likes a menos de 24 horas de su publicación. De igual modo, en la sección de comentarios es posible leer cientos de piropos que le han dedicado con cariño.

Derrocha talento en Las Estrellas Bailan en Hoy

Esta atrevida postal llega en medio de su participación en Las Estrellas Bailan en Hoy 3, competencia de baile organizada por el programa Hoy de Televisa. En esta ocasión, la estrella cubana ha sido emparejada con Raúl Magaña y juntos buscarán ganar la feroz competencia.

Pese a que ella es una destacada exponente del baile, sus actuaciones han sido severamente criticadas por los jueces. No obstante, debes de saber que no todo es culpa de ella, ya que la mayoría de las críticas, tanto por parte del jurado como del público, señalan que Raúl Magaña no está a su nivel, lo cual podría costarle su lugar dentro del show.

¿Cuántos años tiene Lis Vega?

La estrella cubana dejó en claro tras su regreso a Televisa que sigue siendo una de las mujeres más sensuales de la farándula mexicana.

Lis Vega tiene 44 años de edad. Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, ella sigue gozando de gran popularidad pese a no estar muy activa dentro del mundo de la televisión mexicana gracias a las fotos hot que comparte en Instagram y a su música.

