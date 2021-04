Lis Vega vuelve a dar de que hablar en las redes sociales y todo gracias a una sensual fotografía que compartió en su cuenta de Instagram, en la cual presume el espectacular cuerpo que posee a sus 43 años a través de un coqueto bikini naranja, mismo que lució sin pudor alguno a la orilla de la playa.

No es secreto para nadie que Lis Vega es una gran amante del ejercicio y para prueba de ello tenemos esta fotografía que recientemente compartió en su cuenta oficial de Instagram, en la cual nos demuestra que, incluso en sus días libres, es capaz de trabajar por mantener su figura, misma que enloquece a millones de caballeros.

Lis Vega despierta bajas pasiones entre los caballeros gracias a la nueva fotografía que compartió en Instagram.

Flexionada sobre un tapete verde, la actriz cubana realiza una serie de ejercicios con unas ligas, pero lo que llamó la atención es que lucía su figura a través de un diminuto bikini en color naranja, el cual dejaba al descubierto algunos de los tatuajes que posee en su cuerpo.

Para complementar su look y al mismo tiempo protegerse de los fuertes rayos del sol que azotaba a la playa, Lis Vega utilizó una gorra en color negro, la cual le daba un aspecto fitness. La publicación de la cubana en Instagram no pasó desapercibida para sus seguidores, quienes no dudaron en lanzarle cientos de piropos.

Lis Vega derrocha harta sensualidad ante la cámara

Lis Vega se ha convertido en un símbolo sexual de las redes sociales en la actualidad.

Considerada como una de las mujeres más hermosas del medio del espectáculo mexicano, no se puede negar que Lis Vega también ha sabido conquistar a las nuevas generaciones con el atrevido contenido que comparte en sus redes sociales, el cual se caracteriza por mostrarla luciendo diminutos y entallados atuendos que no dejan nada a la imaginación.

Por dicha razón no sorprende que la popularidad de Lis Vega en el mundo virtual vaya en aumento cada día, pues debes de saber que su cuenta oficial en Instagram ya ha logrado superar los 1.7 millones de seguidores, quienes se deleitan la pupila con las candentes fotografías que ella comparte sin pena alguna.

