Lis Vega recuerda el difícil momento que pasó al saber que no podía ser madre.

Lis Vega recientemente confesó que ya no contempla dentro de sus planes el convertirse en madre luego de que en su juventud intentara embarazarse, pero no pudo lograrlo debido a la enfermedad que padece. La famosa bailarina abrió su corazón para compartir su testimonio sobre el difícil proceso que atravesó al saber que no podía concebir y cómo logró superarlo.

La estelar de Santa diabla concedió una entrevista para El minuto que cambió mi destino, programa de Imagen Televisión bajo la conducción del periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante. En la charla, recordó el crudo momento que atravesó hace aproximadamente 10 años cuando tomó la decisión de ser mamá.

Luego de múltiples intentos asistió al médico en búsqueda de información, debido a que buscaba ser madre. Le hicieron estudios para saber si existían factos que obstaculizaran su embarazo y el diagnóstico fue endometriosis. Según con la Secretaría de Salud, es un padecimiento que se presenta cuando el endometrio “se descama y estos restos crecen fuera de la matriz e invaden la zona abdomino-pélvica”.

La endometriosis se puede presentar entre los 11 y 55 años de edad; entre los síntomas destacan fuertes dolores durante el periodo menstrual y dentro de las consecuencias se encuentra la infertilidad.

Lis Vega y su tratamiento hormonal para ser madre

La Verdad Noticias informa que, después de que la hermosa Lis Vega supo de su padecimiento optó por someterse a un tratamiento hormonal, lamentablemente no dio resultado y solo le ocasionó malestares.

“Ese tratamiento hormonal fue muy duro porque el tratamiento de endometriosis es un tratamiento en donde te llega a los 36 años una menopausia porque prácticamente dejas de menstruar, empiezas a subir de peso, te empiezas a deprimir, empiezas a llorar por todo, estás irritable, te empiezan a dar sudoraciones y fue muy difícil”, declaró.

Lis Vega buscó llenar el vacío de la maternidad

Fue muy complicado para la bailarina Lis Vega aceptar que no sería madre y por mucho tiempo buscó llenar el vacío que sentía con mascotas, pero no fue suficiente así que enfrentó la realidad y, pese a que no esclareció si fue a terapia o no, aprendió a vivir con ello.

“En esos momentos fue cuando tuve 50 mil perros y era, de alguna manera, buscar por ahí el conducto a la falta que tenía yo de engendrar un hijo y traerlo a este mundo. Me dolió tanto, tanto, tanto que me tuve que hacer un chip, terapearme y aprender a aceptar que mi legado en la vida… en mi camino no estaba eso”, dijo.

Luego de lo acontecido, Lis Vega compartió que actualmente ya no desea ser madre porque: “Con todo lo que está pasando en el mundo no me gustaría traer un hijo al mundo, la verdad, entonces ya no me afecta”. Dijo que en ningún momento buscó culpables y mucho menos hizo algún tipo de reclamo a sus creencias religiosas.

