Lis Vega protagoniza ardiente video desde la ducha

"La poeta de lo urbano" ha robado miles de suspiros entre los caballeros gracias al nuevo video que compartió en Instagram.

Lis Vega despertó las más bajas pasiones entre los caballeros gracias a un nuevo video que compartió en su cuenta oficial de Instagram, el cual protagonizó sin pena alguna desde la ducha y mientras modelaba un entallado bikini rojo que remarcaba sus pronunciadas curvas.

En el clip podemos ver a la estrella cubana presumir cada centímetro de su curvilínea silueta frente al lente de la cámara. No obstante, el detalle que fascinó a los caballeros es que el bikini que llevaba puesto en ese momento dejaba al descubierto todos sus encantos.

Como era de esperarse, el sexy video compartido en su cuenta de Instagram no pasó desapercibido para sus seguidores, quienes aprovecharon la sección de comentarios para darle rienda suelta a su imaginación y dedicarle ardientes piropos, los cuales fueron recibidos por ella con mucho cariño.

Enseña de más en OnlyFans

La estrella cubana regresa con más fuerza a la plataforma de OnlyFans.

Tal vez no lo sepas, pero los caballeros tienen la oportunidad de acceder a un contenido más atrevido en la plataforma de OnlyFans que no puede ni podrá ser compartido en redes sociales. No obstante, este solo puede ser disfrutado al contratar una suscripción de 29.99 dólares al mes.

Fue en octubre pasado cuando la cubana sorprendió a más de uno al decirle adiós a esta plataforma, esto debido a que no está dispuesta a cumplir las peticiones de los caballeros, ya que estas eran bastante subidas de tono y ella a cumplirlas. Ahora, ella ha dejado en claro que regresa con un contenido exclusivo, sensual y erotico más no pornográfico.

¿Cómo aparece Lis Vega en Instagram?

A través de Instagram, la estrella cubana derrocha sensualidad sin temor a ser castigada por la censura.

Los caballeros podrán encontrar a Lis Vega en Instagram bajo el nombre de usuario @lisvegaoficial. Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, la estrella cubana de 44 años de edad ha conquistado a los caballeros gracias a las fotos más HOT en sexys bikinis que comparte sin pena alguna en dicha plataforma

