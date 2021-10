Lis Vega presume cuerpazo de impacto en sexy bikini

Lis Vega despertó las más bajas pasiones de los caballeros al compartir una nueva y sensual fotografía en su cuenta de Instagram, en la cual presume el espectacular cuerpazo que posee a través de un coqueto bikini color gris, mismo que a duras penas cubre sus encantos.

En la fotografía podemos ver a la estrella cubana posar frente a la lente de la cámara de una manera muy sensual. Sin embargo, el detalle que llama la atención es que además de lucir un entallado bikini, también presumió varios de los tatuajes que se ha hecho.

La nueva foto de la cubana ha causado sensación entre los caballeros.

La imagen compartida en su cuenta de Instagram no pasó desapercibida para sus fanáticos, pues en menos de siete horas logró superar los 7.1 mil likes. Además, en la sección de comentarios es posible leer varios piropos, pues no se puede negar que supo lucir más ardiente que nunca en esta nueva imagen.

¿Manda indirectas en Instagram?

La estrella cubana suele compartir emotivas reflexiones con sus fieles fanáticos.

Además de presumir su cuerpazo, la actriz y cantante, quien recientemente se retiró de OnlyFans, compartió una extensa frase junto a la fotografía, la cual ha sido interpretada por muchos como una indirecta. Sin embargo, debes de saber que esto no es así, ya que ella siempre suele compartir emotivas reflexiones con sus seguidores.

“Estudiame todo lo que quieras, no me conoceras; porque difiero 100 veces de lo que me ves ser… Ponte detrás de mis ojos y mírame como yo me veo, porqué he elegido morar en un lugar donde no me puedes ver”, escribió en Instagram.

¿Dónde nació Lis Vega?

Juan Osorio eligió a la cubana para interpretar a la polémica Niurka Marcos.

Lis Vega nació en La Habana, Cuba un 20 de octubre de 1977, por lo que ahora tiene 44 años de edad. De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, ella debutó en el mundo de la farándula mexicana al darle vida a Niurka Marcos en el video home ‘Mi Verdad’, una producción de Juan Osorio en 2004.

Fotografías: Redes Sociales