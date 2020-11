¿Lis Vega perdonó a su ex después de que la dejará sumida en DEUDAS?

Lis Vega y Mauro Riveros estuvieron casados durante seis años y cuando llegó el divorcio se interpuso una demanda en contra del modelo chileno por los cargos de abuso de confianza y violencia familiar, pues según la cubana, él le habría quitado 10 mil dólares de un terreno y le había dejado un adeudo bancario por 145 mil pesos, además de llevarse su camioneta.

Esto ocurrió hace apenas un año, y resaltó que Lis Vega señalaba que lo único que ella quería es que Mauro Riveros le regresara dicha camioneta, ya que ella la pagó: "Yo le dije, lo siento con esa camioneta voy a pagar la deuda que me dejaste… Me hizo pedir 500 mil pesos para un negocio que nunca puso, porque además es un flojo".

Mauro Riveros y Lis Vega protagonizaron un fuerte enfrentamiento legal, hoy se ha solucionado y la cubana rompe el silencio al respecto.

¿Lis Vega retiró la demanda contra su ex?

En entrevista para el programa 'De Primera Mano', la actriz y cantante señaló que el tema ya estaba cerrado desde hace un año, pero que Mauro Riveros quiso volver a levantar la polémica durante una entrevista en la que habló del caso, pero esto fue lo que ella dijo al respecto.

"Yo lo bendigo... A mi las cosas materiales nunca han sido un ancla, por eso le quité la demanda... Yo quiero cerrar este ciclo", señaló Lis Vega.

Lis Vega aclara como quedó la situación con Mauro Riveros, su ex-esposo.

Lis Vega señaló que está muy agradecida por los seis años que vivió al lado de Mauro Riveros, pues considera que fue una relación que le dejó mucho aprendizaje; de igual forma reveló que el pleito con la camioneta decidió cerrarlo de una vez por todas.

"La factura fue entregada... A mi me duele más una demanda y me duele más que tú hayas llegado con un acuerdo que tuve que firmar porque no tenía dinero, tenía esa deuda del banco, no había manera de que me quedara con la cuota mensual de un coche", añadió.

"No sé qué decir, porque mi libertad no tiene precio y estoy muy contenta", destacó.

La cubana señaló que el día que le quitó la demanda y se le devolvió la factura de la camioneta lloró mucho, porque para ella era una presión: "En definitiva, yo lo que quería era pagar la deuda del banco que yo tenía hace muchos años, que ni siquiera era para mí".

Lis Vega mencionó que su ex, Mauro Riveros, le dejó una gran deuda en el banco y peleaba la camioneta para poder venderla y así pagar dicho crédito, sin embargo, decidió endosarle la factura del carro en cuestión, que además se atrasó en los pagos, porque su ex ingresó a un reality show; con ello le puso fin a su pleito legal para así poder continuar con su vida.

¿Crees que Lis Vega hizo bien al perdonarle la deuda a Mauro Riveros? ¿Qué hubieras hecho en su lugar? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

