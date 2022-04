Lis Vega luce irreconocible en nueva foto para Instagram ¿Se volvió a operar?

La nueva foto de la cubana en Instagram ha causado controversia entre sus fans.

Lis Vega jamás se imaginó que el compartir una fotografía en Instagram la terminaría convirtiendo en blanco de duras críticas y crueles burlas por parte de algunos cibernautas, quienes aseguran que se ha sometido a una nueva cirugía estética en el rostro, misma que le hace lucir completamente diferente.

En la imagen vemos a la vedette presumir el atuendo que utilizó en su visita al programa Sale El Sol para hablar de sus nuevos proyectos y presentar su más reciente lanzamiento musical. Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que su rostro lucía diferente, tal vez por los filtros de la app o el maquillaje cargado que llevaba puesto.

La estrella cubana no ha salido a desmentir los rumores que aseguran que se ha hecho "un nuevo arreglito" en el rostro.

Pese a que recibió decenas de piropos por parte de sus fanáticos, más de un cibernauta se cuestionó que le había pasado en el rostro e incluso hubo quien aseguró que se había sometido a una nueva cirugía plástica. No obstante, ella no le ha prestado atención a las críticas para enfocarse por completo en sus compromisos laborales en México.

Se defiende de las críticas

Recordemos que días atrás ofreció una entrevista a los medios de comunicación, a quienes le confesó que las constantes críticas que recibe sobre su aspecto físico en redes sociales llegan a ser muy molestas, por lo que le pide a todos sus detractores que la dejen en paz.

“Es un tema tan trillado, o sea al final es mi cuerpo, a nadie le afecta lo que me haga, lo que yo no me haga… Osea, cada quien, la gente que te admira te va a admirar por lo que hace ¿Cuál es el problema?, es mi decisión, me gusta tanto que lo vuelvo a hacer cada 8 meses, a mí me gusta lo que veo”, declaró ‘La Poeta de lo Urbano’ visiblemente enojada.

¿Que se operó Lis Vega?

No se puede negar que la cubana ha sufrido un radical cambio físico con el paso de los años.

Es evidente que Lis Vega ha sufrido una radical transformación física, principalmente en el rostro. De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, la cubana se ha puesto botox en más de una ocasión, además de inyectarse ácido hialurónico en los labios y estirarse la cara y el cuello.

Fotografías: Redes Sociales