Lis Vega está harta de que la critiquen por sus cirugías plásticas

La actriz cubana dejó en claro que seguirá sometiéndose a cirugías plásticas.

Lis Vega llegó a México para promocionar sus nuevos proyectos musicales, motivo por el cual se detuvo a platicar durante algunos minutos con la prensa. Sin embargo, uno de los reporteros presentes en el lugar le cuestionó por las críticas que ha recibido últimamente por las diversas cirugías a las que se ha sometido y que han cambiado radicalmente su rostro.

Visiblemente enojada, la estrella cubana aseguró que es un tema bastante molesto para ella: “Es un tema tan trillado, o sea al final es mi cuerpo, a nadie le afecta lo que me haga, lo que yo no me haga… Osea, cada quien, la gente que te admira te va a admirar por lo que haces”.

Asimismo, lamentó que hayan personas que critiquen sus decisiones y que no acepten que ya no luce como antes: “¿Cuál es el problema?, es mi decisión, me gusta tanto que lo vuelvo a hacer cada 8 meses y por encima hasta de mis papás o por encima de amigos que amo que me dicen ‘estás muy exagerada’... A mí me gusta lo que veo”.

Le dice adiós a OnlyFans por segunda vez

La cubana reveló que incursionó en OnlyFans por necesidad económica.

Por otro lado, la cubana señaló que será en mayo próximo cuando le diga adiós a la plataforma de OnlyFans. De acuerdo a sus declaraciones, ella tomó la decisión de crear un perfil y compartir contenido en él debido a que su situación económica no era buena y tenía la obligación de mantener a su familia.

“Yo lo abrí por un tema económico, siempre hice revistas y desnudos, para mi no era tan complicado… A mi me sirvió mucho, tengo familia en Cuba, una sobrina en España y vivir en Miami es costoso; sin papeles no tenía otra manera”, declaró Lis Vega, quien reiteró que gana muy bien en la plataforma, esto pese a que en su perfil no hay pornografía ni colaboraciones con otras mujeres.

¿Cómo aparece Lis Vega en Instagram?

A través de Instagram, la vedette cubana derrocha sensualidad a través de diminutos y entallados atuendos.

La Verdad Noticias te mencionó con anterioridad que Lis Vega cuenta con un perfil en Instagram bajo el nombre de usuario @lisvegaoficial. Desde ahí, la estrella cubana de 44 años de edad comparte fotos y videos sensuales, mismos que han cautivado a sus más de 1.9 millones de seguidores.

