¿Lis Vega está comenzando una relación con un popular conductor de Hoy?

La reciente participación de Lis Vega en el reality de baile llamado “Las Estrellas Bailan en Hoy” que forma parte de la transmición diaria en Hoy pudo ser la oportunidad de la bailarina y actriz para comenzar un nuevo amor con un conductor que también colabora en el mismo programa matutino.

Este rumor comenzó porque la bailarina llegó al areopuerto de la CDMX en compañía del conductor. ¿De quién se trata? ¡Es Brandon Castañeda! Quien se encarga del apartado de Hoy llamada ¡Ponte Formal!

Se vió a ambos muy cerca, incluso Brandon Castañeda tenía un brazo en el hombro de Lis Vega, mientras que el de ella rodeaba la cintura del guapo conductor. Esto despertó varias sospechas y esto fue lo que la bailarina contestó a un entrevistador.

Lis Vega admite ser muy cercana a Brandon Castañeda

Lis Vega y Brandon Castañeda en el areopuerto de CDMX. Fuente: Edén Dorantes.

Lis Vega confesó cuando le preguntaron sobre su relación con el conductor de Hoy que hasta ahora son amigos intímos y que se conocen desde tiempo atrás. Pero por el momento no hay ningún avance para algo más entre los dos.

“Este niño es bombón imagínate tú que no, tú crees que yo tuviera tanta suerte… desde el mango relajado entonces nos conocemos has de imaginar de hace cuántos años… Es un tipo que quiero mucho… Todavía no está haciendo sus pilonos” dijo la cubana. Conoce más de la bailarina en La Verdad Noticias.

¿Qué le pasó a Lis Vega?

Lis Vega se hace un arreglo estético cada 8 meses.

Muchos críticaron a la famosa cubana Lis Vega por las cirugías que se ha hecho. Ante esto, ella declaró que le importa muy poco lo que piensen y asegura que se hace algún arreglo estético cada 8 meses.

“Me gusta tanto que lo vuelvo a hacer cada ocho meses y hasta por encima de mis papás que no les gusta”.

Sin embargo, si ha tenido un problema médico por una prótesis de busto que no cicatrizaba lo que la llevó a tener que realizarse 10 círugías para solucionar esta situación. Por suerte sus cirugías quedan bien como presume en su Instagram.

