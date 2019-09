Lis Vega enseña sus enormes pompas con ajustados leggins (VIDEO)

Lis Vega subió la temperatura en las redes sociales al mostrar sus encantos con un atuendo deportivo muy sexy, la famosa no perdió la oportunidad de presumir sus atributos mientras se ejercitaba; la cubana logró enloquecer a miles de usuarios.

La cubana ha mostrado los resultados que ha obtenido al volverse una chica fitness, pues desde hace varios meses ha cautivado a los caballeros con sus curvas, pues la famosa disfruta consentirlo con sensuales publicaciones que en su mayoría ha posado en tangas y sensuales lencerías.

En el reciente clip que subió a su cuenta social de Instagram, se puede apreciar el espectacular físico de la famosa, pues las constantes horas en el gimnasio han logrado un cambio sorprendente en su cuerpo; la hermosa mujer ha enamorado a sus fieles admiradores.

Los usuarios desde que han notado que la cantante se ha vuelto más activa en las redes sociales, no pierden la oportunidad de enviarle comentarios subidos de tono, aunque algunos de los internautas han expresado que aquel video que subió no es nada motivador pues solo quiere presumir sus glúteos.

Lis Vega muestra sus encantos y enloquece a fans en Instagram

"Que afán de mostrar las nalgas eso no es ni fit ni motivación .. seré toda una gorda y lo que quieran pero este tipo de post no me motivan para nada".