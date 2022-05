Lis Vega enseña de más en un sexy vestido que modelo en Instagram

El sexy atuendo de la cubana dejó muy poco a la imaginación de los caballeros.

Lis Vega despertó las más bajas pasiones de los caballeros al compartir una nueva y sexy fotografía en Instagram, en la cual aparece presumiendo el espectacular cuerpo que posee a través de un atrevido y diminuto vestido dorado que sin duda deja muy poco a la imaginación.

En la imagen podemos ver a la estrella cubana modelar un vestido de lentejuelas doradas, el cual combinó con unos lentes tornasol y unos tacones blancos. Sin embargo, el detalle que fascinó a más de uno es que la prenda apenas cubría sus pronunciadas curvas, lo cual permitió que los tatuajes de sus piernas quedarán al descubierto frente a la cámara.

La bailarina presumió su figura en un sexy vestido de lentejuelas.

Tal y como se esperaba, esta sexy fotografía compartida en Instagram no pasó desapercibida para sus más de 1.9 millones de seguidores, quienes a través de la sección de comentarios le dedicaron decenas de piropos con tanto cariño, mismos que ella recibió con mucho gusto.

Derrocha talento en Las Estrellas Bailan en Hoy

Cabe destacar que esta ardiente postal llega días después de que se confirmara su participación en la segunda temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy. Tal y como te informamos previamente, la cubana será pareja de Raúl Magaña, quien hace su regreso a la televisión tras cuatro años de ausencia.

Durante la primera semana de competencia, ambos famosos derrocharon talento en el escenario al ritmo de los temas ‘Baila Morena’ y ‘Rhythm Is Gonna Get You’. Tristemente, las críticas del jurado no han sido del todo buenas, pero esto seguramente los motivará a mejorar para darlo todo y así llegar hasta la gran final.

¿Cuál es la edad de Lis Vega?

Hoy en día, la cubana es considerada una de las mujeres más sensuales de la farándula mexicana.

Lis Vega tiene 44 años de edad. De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, la actriz, bailarina y cantante nació el 20 de octubre de 1977 en La Habana, Cuba. Pese a no estar tan activa en el mundo de la televisión, se sabe que sigue gozando de gran popularidad gracias a las fotos hot que comparte en Instagram.

