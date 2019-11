Lis Vega destrozada y sin dinero ¡suplica a su ex esposo que le pague!

Lis Vega acudió al programa ‘De Primera Mano’ conducido por el periodista Gustavo Adolfo Infante, justo después de haber acudido a los tribunales de la Ciudad de México tras haber levantado una denuncia contra su ex esposo, el modelo chileno Mauro Riveros.

La querella se realizó bajo el cargo de ‘abuso de confianza’, pues Lis Vega asegura que tras cinco años de matrimonio con Mauro Riveros, al finalizar su relación el hombre le quedó debiendo $10 mil dólares de un terreno, $500 mil pesos de un préstamo que pidió a su nombre y una camioneta que ella sigue pagando.

El abogado de Lis Vega aclaró que la denuncia que interpuso la cantante también fue dictaminada con violencia familiar, que significa que Mauro actuó en todo momento de muy mala fe y que abusó de la ignorancia de la famosa para enriquecerse a costa de ella.

La también bailarina cubana ahora se encuentra en buró de crédito ya que no cuenta con la solvencia económica para pagar las deudas que le dejó su ex marido, sin embargo, expresó que no desea hacerle ningún mal y que lamenta la actitud de Mauro Riveros pues esta la orilló a tomar acciones legales para que se haga responsable del dinero que le debe.

Lamentablemente, Lis Vega confesó que dichas deudas le han causado tanto estrés que la han llevado a tener problemas de salud, por lo que está dispuesta a llegar hasta las últimas instancias para que se haga justicia.

Claramente molesta, Lis Vega tiene fe en que su ex esposo pague su deuda y le pidió:

“Que sea un hombre agradecido con la vida, que agradezca los cinco años que le di y todas las cosas que he hecho por él”.

