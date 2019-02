Lis Vega desborda sensualidad con ardiente lencería (VIDEO)

La cantante cubana Lis Vega, es sin duda, una de las artistas más sensuales del mundo de la farándula, por lo que es una de las mujeres más buscadas en redes sociales.

Y es que Lis Vega consiente con frecuencia la pupila de sus miles de admiradores con las atrevidas imágenes que comparte en su cuenta personal de Instagram, por lo que en esta ocasión elevó la temperatura de todos sus fieles seguidores, luego de compartir una candente fotografía.

En la instantánea se puede ver a Lis Vega desbordando sensualidad con una diminuta y sexy lencería en color rojo, con el cual se robó el aliento de miles de internautas.

La cantante se encuentra en un momento de reflexión, por lo que acompañó la atrevida publicación de un pensamiento, en que resaltó la importancia de no olvidarse de uno mismo, como le pasó.

“Un día me levanté y me pregunté. Que has hecho por ti, por tu vida, por tu familia, por tu carrera, por el mundo, por los demás, por la música, por tu país, por tu alma. Me di cuenta que hice mucho por todo, y todos menos por mí, fue entonces donde desperté, me abracé, llore, solté, me ame y salí hacer todo lo que soñé, aquí estoy de pie, firme, renovada, mas mujer, mas consiente, más segura, más humana”, escribió Lis Vega.