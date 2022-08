Lis Vega desafía la censura de Instagram posando como "Dios la trajo al mundo"

Las ardientes fotos de la cubana que desafían a Instagram

Nuevamente Lis Vega desafía la censura de las redes sociales con sus ardientes imágenes y sugerentes poses, mismas que deleitan la pupila de sus seguidores al verla como literalmente "Dios la trajo al mundo".

Presumiendo sus atributos en lencería color nude, la experimentada bailarina día a día se gana el cariño de sus millones de seguidores y de paso los invita para suscribirse a su contenido para adultos, dónde por cierto es una de las mejores pagadas de la red.

Levantando grandes pasiones con sus imágenes, la vedette cubana asegura estar en completa libertad para consentir la pupila de sus seguidores y de paso ganarse dinero extra con la venta de su contenido.

La cuabana de fuego provocó grandes suspiros con sus más recientes imágenes en redes sociales y de paso desafía la censura de Instagram, ya que como es conocido, dicha plataforma cuida mucho los contenidos que se comparten con los internautas.

"No me solté , solo me di cuenta que nada me sujetaba y empezó mi vuelo", fue el mensaje con que compartió dicha imagen.

"Siempre hermosa y radiante", "Te queremos ver más en pantalla", "Muy guapa y siempre mostrando su belleza", se lee en algunos comentarios.

Como era de esperarse los internautas llenaron la publicación de Lis con varios halagos hacia su belleza, dejando miles de likes y reacciones en dicho post.

¿Cuál es la edad de Lis Vega?

Nacida un 20 de octubre de 1977, Liseska Vega Gálvez, es una reconocida vedette, bailarina, actriz y estrella de televisión que en la actualidad tiene 44 años de edad.

La bailarina cubana ha destacado en los últimos meses por su llegada a Onlyfans, plataforma donde deleita a sus seguidores con sus más candentes fotos y donde es una de las preferidas de los internautas.

Lis Vega en la actualidad hará un cambio, pasados anuncio que en cuenta de Onlyfans ya no estará activa y ahora decidió aliarse con Playboy, revista con la que sacará contenido exclusivo para deleitar la pupila.

