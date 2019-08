Lis Vega con un micro atuendo de hilos presume sus atributos

En redes sociales sensuales mujeres han desatado la locura debido a sus atrevidas publicaciones y es que Lis Vega no se ha quedado atrás y disfruta presumir su espectacular figura con atrevidos videos donde luce diminutas lencerías.

La cubana decidió volver a consentir a sus miles de fans y realizó un nuevo clip para que los caballeros pudieran admirar sus curvas, la famosa presumió cada parte de su físico y ha demostrado como luce luego de varias rutinas en el gimnasio.

En el video la famosa reveló que ha quedado muy feliz con el resultado que está obteniendo luego de volverse una chica fitness, tal y como lo han hecho algunas actrices que lucen un físico de ensueño tal es el caso de Maribel Guardia, Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Lorena Herrera, entre otras bellas mujeres de la farándula.

Lis Vega con un micro atuendo de hilos presume sus atributos

"Orgullosa de mis logros en general, a dos meses de cumplir 42 años me veo como me imaginé hace 10 años, no es tener buen cuerpo 6 meses, ni para los demás, es mantenerte 20 años como te gusta estar y ver para ti, superarte en todo cada día, que tu competencia sea contigo, somos seres únicos, aprovechemos esa magia".

Lis Vega presume su tonificado cuerpo con una diminuta lencería

La sensual cubana mencionó a sus fieles admiradores que, si deciden dedicar un tiempo en hacer ejercicios, deben organizarse con los alimentos y entrenamientos, pues un buen resultado es mediante una disciplina. constante.

Te puede interesar: Lis Vega fue captada REVOLCÁNDOSE en tanga con un hombre en la cama (VIDEO)

"Nadie dijo que sería fácil, por salud, por estética, por lo que quieras. Día a día, se necesita, entrega, pasión, disciplina, constancia".

Lis Vega con un micro atuendo de hilos presume sus atributos

El sensual video obtuvo más de 22 mil reproducciones y cientos de mensajes de sus fieles admiradores que han mencionado que el físico de Lis Vega es perfecto.

Dale click a la estrella de Google New y síguenos