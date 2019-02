Lis Vega cautivó a fans al mostrar los pechos realizando un sensual baile (VIDEO)

La sensual cantante Lis Vega a través de una publicación en su cuenta personal de Instagram, sorprendió a sus fieles seguidores al derrochar sensualidad realizando sexys movimientos de caderas, pero lo que más apreciaron los usuarios fue que la artista mostró sus pechos debido al atrevido escote que tenía su vestido.

Lis Vega es una de las ardientes mujeres en las redes sociales que le gusta compartir sus actividades y lo que más disfrutar es realizar ejercicios, pero la famosa lo hace con sensuales y atrevidas prendas que dejan volar la imaginación de los internautas.

En la publicación la también actriz Lis Vega escribió un mensaje a sus admiradores:

“Como en la vida el amor es así, como una gran fiesta, donde no acabe la tristeza, donde al llanto no, a la amargura no, a eso no se le abre la puerta. #lagranfiesta #ABCOMTOUR”.