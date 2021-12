Lis Vega aparece en pequeño bikini negro y enciende las redes

Nuevamente Lis Vega da de qué hablar en redes sociales, pues reapareció con un diminuto bikini color negro que causó impacto entre sus millones de seguidores en Instagram, pues a sus 44 años de edad, luce más espectacular que nunca pese a las críticas por sus recientes cirugías.

La originaria de La Habana, Cuba, ha estado involucrada en diversas polémica precisamente por los radicales cambios que ha tenido en el rostro, pues entre lo más notorio, son sus labios, mismos que están mucho más grandes que antes.

La también bailarina, actriz y presentadora, no hace caso a las críticas y sigue adelante, por ello, Lis calienta las redes sociales al mostrarse prácticamente sin nada de ropa y con sus exigentes rutinas de ejercicio.

Lis Vega presume cuerpazo con bikini negro

Lis lució el bikini con transparencias en el busto

Desde su cuenta de Instagram en donde casi llega a los dos millones de seguidores, la cubana volvió a encender todo con sus candentes fotografías en donde aparece luciendo un pequeño bikini de color negro con transparencia.

“Es tiempo de decir adiós a momentos, personas, situaciones, memorias, lugares, recuerdos. Prográmate y confía”. escribió en sus fotos.

Luego de que no le salieran las cuentas a Vega en su Only Fans, decidió dejar dicha red social pero eso no impidió que siguiera publicando contenido explícito en sus demás redes sociales pese a que la han censurado anteriormente.

¿Qué edad tiene Lis Vega?

Ha sido duramente criticada por las cirugías estéticas a las que se ha sometido

La bailarina cubana tiene 44 años de edad, y aunque parece de menos años, ella misma ha dicho que intenta conservarse joven y por ello cuida su alimentación, hace mucho ejercicio y se somete a diversos tratamientos estéticos.

Se ha revelado también como lucía Lis Vega sin cirugías en sus inicios y aunque ella se ha encargado de desaparecer esas imágenes, los videos de sus anteriores telenovelas no pueden mentir.

