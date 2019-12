Lis Vega TAMBALEA sus "cositas" con un atrevido perreo ¡Sin Control! (FOTOS)

La cantante Lis Vega decidió presumir sus encantos con un diminuto atuendo que dejó enloquecidos a sus fieles admiradores, pues la cantante de género urbano mostró sus mejores carnes interpretando un ardiente baile.

Tal parece que la cantante cubana ha demostrado que su casta cubana es de las mejores que se encuentran en México, pues a través de su cuenta oficial de Instagram ha destrozado sus n@lgas con un atrevido perreo a las orillas de una alberca, dejando totalmente impactados a muchos de sus seguidores.

No queda duda que Lis Vega sabe muy bien cómo consentir a los caballeros, pero sobre todo llamar su atención, pues la sensual mujer se dedica a compartir para ellos ardientes fotografías y videos en su cuenta de Instagram que de inmediato hace arder las redes sociales.

¿QUÉ FUE LO QUE HIZO LIS VEGA?

Así lo ha hecho recientemente en un video la cubana de fuego que en su imagen ha colocado la siguiente descripción: “PAL PISOOOO ���� #HAPPYWEEKEND UN POCO MAS DE #BILLINBILLIN @CHACAL #CANTANTE #CUBANO #cubanosporelmundo���� @akon ������������ #ACTRIZ #CANTANTE #BAILARINA #URBANO #CANTAUTORA #MALANDRA #ALBUMHERMANDAD #PLATAFORMASDIGITALES #VIDAFITCONLISVEGA”.

Y como ella misma lo ha recalcado en su publicación en su candente baile, se le ve moviendo sus encantos a un ritmo que hasta el que no gusta de bailar, quisiera tener enfrente a Lis Vega para complacer sus más profundos deseos.

Los fans de la famosa cantante no se han hecho esperar en los comentarios, que entre los principales resaltan estos: “Que hermosísima cubanita, besitos, corazón, Rico te mueves”, “Estas buenísima y súper sexy eres un sueño hecho realidad”, “Cachondos movimientos Reyna. Que bárbara”, “Te adoro, eres la mejor, tienes un corazón bello y me consta porque cuando has venido a Veracruz así estés cansada siempre me has regalado 1 segundo para una foto”, entre muchos otros.

Cabe destacar que Lis Vega es una de las celebridades latinas más buscadas en los portales de Internet, ya que lejos de su talento vocal, es una profesional del baile y la vida fitness, además de ser una inspiración para sus fanáticos con las frases motivacionales que dedica a diario para ellos.

