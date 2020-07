Linkin Park supera las mil millones de reproducciones con su video “In The End”/Foto: Gigs

El video musical de Linkin Park, "In the End" ha superado los mil millones de visitas en YouTube, convirtiéndolo en uno de los únicos videos de rock o metal en cruzar la marca de nueve dígitos. "In the End" es el segundo video de Linkin Park en cruzar mil millones de visitas, después de que "Numb" superó el hito masivo a fines de 2018.

Contrariamente a la memoria de algunos fanáticos, "In the End" no fue el sencillo principal de Hybrid Theory, aunque sin duda fue el más grande. "In the End" fue lanzado en octubre de 2000, un mes después del debut de "One Step Closer".

El corte monumental cayó el 24 de octubre, el mismo día que se lanzó Hybrid Theory. Las ventas de la primera semana del álbum, en gran parte después de "One Step Closer", no hicieron números gigantes al principio, vendiendo 50,000 copias en su primera semana.

Sin embargo, una vez que "In the End" comenzó a girar en una fuerte rotación, el álbum pronto se convirtió en oro y finalmente impulsó a Hybrid Theory a vender 4.8 millones de copias sólo en 2001, convirtiéndolo en el álbum más exitoso del año.

A partir de esta publicación, Hybrid Theory ha vendido más de 27 millones de copias en todo el mundo, por lo que es el álbum debut más vendido del siglo XXI.

A Chester Bennington no le gustó In The End

Curiosamente, al vocalista Chester Bennington no le gustó "In the End" al principio. "Honestamente, ni siquiera quería que estuviera en el disco", le dijo a V Music más de una década después.

“¿Cuán equivocado podría haber estado? Básicamente decidí en ese momento que no sé de qué mierda estoy hablando, así que lo dejo a otras personas que en realidad tienen talento para elegir de alguna manera las canciones que a la gente le van a gustar... Ahora amo 'In The End 'y creo que es una gran canción”.

El vocalista de la agrupación de rock alternativo, Chester Bennington, se quitó la vida en el 2017. Aunque la banda estuvo ausente por un tiempo, decidieron regresar a la escena musical/Foto: Crónica de Xalapa

Según Setlist.fm, "In the End" es la canción de Linkin Park más tocada en la historia del concierto de la banda, habiéndose interpretado un total de 747 veces; solo cuatro más que "One Step Closer".

También te puede interesar: Linkin Park regresará al mundo de la música con nuevo vocalista

"In the End" ahora se une a videos icónicos como " November Rain" de Guns N 'Roses, "Zombie" de Cranberries, "Smells Like Teen Spirit" de Nirvana y "Bohemian Rhapsody" de Queen en el club de mil millones de visitas de YouTube.