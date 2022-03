Linet Puente se ausentó de las redes sociales por problemas de salud

La conductora explicó los motivos por los que decidió alejarse unos días de sus redes/Foto: El Heraldo

Linet Puente compartió a través de sus historias en Instagram que decidió alejarse durante algunos días de sus redes sociales debido a algunos problemas de salud que tiene como secuela del COVID-19 que padeció durante el mes de febrero junto con su hijo.

La última publicación de la conductora de Ventaneando fue el pasado 7 de marzo; tras varios días de inactividad, muchas personas le escribieron para preguntarle si se encontraba todo en orden, así que Linet Puente de TV Azteca, explicó los motivos por los que decidió tomarse un descanso:

“Hay una parte física que me está angustiando porque la garganta nomás no está bien. Antes del COVID tenía una bacteria que se trató y parecía que ya se había erradicado, pero como me dio COVID ya no supe si se fue al cien la bacteria”, dijo la conductora.

Linet Puente también necesitaba mejorar su salud emocional

Linet explicó que ahora se va a enfocar en su salud, por lo que es posible que siga alejada de las redes/Foto: Instagram

En sus historias, la conductora del programa Ventaneando también reveló que está pasando por un mal momento emocional, en el que tiene que arreglar varios asuntos familiares y personales, los cuales no quiere hacer públicos por el momento.

Además, Linet Puente confesó que está en proceso de mejorar su salud física y mental, por lo que posiblemente se ausente más tiempo de redes sociales para poder enfocarse en sanar bien su garganta, y seguir un tratamiento que elimine por completo la bacteria. Así como estar mejor emocionalmente.

¿Por qué se divorció Linet Puente?

La conductora fue quien confirmó la separación/Foto: Twitter

A inicios del 2021, se informó que Linet se estaba separando de Carlos Luis Galán, quien es el padre de su hijo, Noah. Los medios de comunicación aseguraron que el motivo de la ruptura fue porque supuestamente él cometió una infidelidad.

Sin embargo, el propio Carlos Luis aseguró que el motivo de la separación fue porque la relación se vio debilitada debido a que los dos dejaron de convivir como pareja por enfrascarse en sus respectivas carreras profesionales. Así que es posible que la conductora Linet Puente aún siga afectada emocionalmente por ese difícil momento de su vida.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!