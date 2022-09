¡Linet Puente presume en redes el regalo de un pretendiente misterioso!

Linet Puente pasó unos momentos muy difíciles en el 2020 luego de que su esposo y papá de su hijo, Carlos Luis Galán, le pidiera el divorcio. Pero eso no fue todo, pues también se esparció el rumor de que le habría sido infiel a la conductora.

La conductora ha revelado que hasta tuvo que recurrir a un acompañamiento terapéutico para sobrellevar la situación. Asimismo, sus compañeros de “Ventaneando” le demostraron todo su apoyo como te contamos anteriormente en La Verdad Noticias.

Por suerte parece que el tiempo ayuda a sanar el corazón y se ha visto recientemente que Linet ha conseguido vivir feliz a lado de su hijo aunque su esposo ya no la acompañe. Sin embargo, su última publicación en Instagram demuestra que esto podría cambiar.

Linet Puente comparte el regaló que recibió de un pretendiente

Linet Puente recibió flores.

La conductora Linet Puente compartió por medio de una historia de Instagram que recibió un ramo de rosas fucsias envueltas en un papel negro. Pero lo que causó sospechas entre sus seguidores es que agregó que fueron parte de lo que parece ser un “admirador secreto”.

“Gracias a quien sea que me mandó estas hermosas flores… (admirador secreto)” agregó la conductora.

Aunque no dio más información, parece que Linet recibió el regalo con mucho aprecio. Además, recientemente habría confesado que, si podría volver a enamorarse, aunque tiene una idea muy clara del tipo de pareja que busca:

“No importa a qué se dedique, mientras sea un hombre comprometido, que no salga corriendo a la primera de cambio, leal, amoroso, trabajador, que no se haga chiquito ante una mujer independiente o que se sienta amenazado y que me acepte como soy, con todo lo que soy” explicó la conductora.

¿Qué le pasó a Linet Puente?

Linet Puente terminó en el hospital.

La famosa Linet Puente se llevó un susto de muerte cuando tuvo un terrible accidente con la comida. Revelaron qué se le atoró una espina de pescado por lo que hasta tuvo que ser hospitalizada de emergencia, por suerte se recuperó sin problemas.

