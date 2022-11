Linet Puente cuenta desde sus redes sociales cómo enfrenta los malos días

Linet Puente, conductora de “Ventaneando” hizo lo que pocos famosos hacen en sus redes sociales, pues compartió con sus seguidores como enfrenta esos días grises en que se siente frustrada o triste.

Ella reveló que no siempre es la felicidad que se ve en las publicaciones de los famosos, a veces también enfrentan problemas y complicaciones. En esta ocasión, después de hacer su trabajo en “Hechos Domingo” rompió el silencio sobre lo que le pasa.

La conductora compartió que hoy tenía los ánimos bajos y dijo: "Hay días buenos y otros no tanto... hoy les cuento que es día de darle chance al corazón y la mente para que tengan su espacio. No, no es un buen día. A todos nos toca tener días así y ni hablar. Mañana será un mejor día".

¿Qué hace Linet Puentes cuando se siente así?

Linet Puente y su hijo.

Linet Puente reveló que cuando es un día gris en su vida diaria, ella se enfoca en sus seres queridos para sobreponerse. En su caso se trata de su hijo, quien es su motor en su vida y él siempre la hace recuperar la calma y felicidad.

"Se acercó a abrazarme porque no le gusta verme así, pero a mí no me gusta esconderme. Me gusta explicarle que mamá a veces se siente triste para que entienda que sentirse mal también está bien, es parte de la vida y no todo es felicidad y gozo" comentó Puente de “Ventaneando”.

Te puede interesar: ¿Linet Puente se despide de Ventaneando y ya presentaron a su reemplazo?

¿Por qué se divorció Linet Puente?

Linet Puente y su ex esposo.

Como te contamos en La Verdad Noticias cual fue de los momentos más difíciles para la famosa conductora Linet Puente es el fin de su matrimonio y divorcio de Carlos Luis Galán, papá de su hijo. Los rumores indican que le fue infiel, aunque él lo niega.

Por suerte, ella reveló que ya lo ha superado y ahora el único amor de su vida es su pequeño.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy.

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!