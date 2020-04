Lindsay Lohan regresa al mundo de la música con Back To Me ¡Es un hit!

Lindsay Lohan se ha convertido en tendencia de la redes sociales luego de que se liberara en las diversas plataformas de streaming como Spotify y Apple Music la canción de Back To Me, sencillo con el que regresaría al mundo de la música tras tomarse un descanso de 12 años.

Ante el estreno de su nueva canción, Lindsay Lohan ha querido platicar con todos sus fans a través de una transmisión en vivo que realizó desde su cuenta de Instagram donde reveló algunos secretos sobre su regreso al mundo de la música y responder las preguntas que le hacían los usuarios.

Back to Me de Lindsay Lohan ha causado gran sensación en las redes sociales y se espera que tenga un buen debut en las listas de popularidad a nivel internacional, tal y como lo han tenido sus otros trabajos musicales como Rumors, Confessions of a Broken Heart y Drama Queen.

Lindsay Lohan regresa al mundo de la música con Back To Me ¡Es un hit!

Lindsay Lohan dsfruta de un exitoso regreso musical

El nuevo tema de Lindsay Lohan, el cual dura casi tres minutos, habla sobre la importancia de dejar atrás el pasado y comenzar a tenerse amor propio por encima de todas las cosas, todo esto bajo una pista con sonidos electropop que la podría convertir en el nuevo hit de las listas de popularidad a nivel internacional.

“La canción trata sobre redescubrirse y aceptarse a uno mismo, silenciar el ruido, avanzar y dejar que el pasado se vaya”, explicó Lindsay Lohan desde su cuenta de Twitter.

Te puede interesar: Lindsay Lohan anuncia en Instagram que muy pronto regresa a la música

Lindsay Lohan regresa al mundo de la música con Back To Me ¡Es un hit!

Back To Me se convierte en el primer sencillo que lanza Lindsay Lohan ya que su última canción que lleva el título de Bossy se estrenó en el año 2008, hasta el momento se desconoce si este sencillo formará parte de un nuevo disco que la famosa haya preparado en todo este tiempo que se tomo un descanso alejada de los escenarios.

Fotografías: Instagram @lindsaylohan y Twitter