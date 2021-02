Lindsay Lohan recuerda su época en Mean Girls con esta foto en redes

Lindsay Lohan es una de las actrices más populares de la década de los 90 'sy es que esta famosa alcanzó fama internacional al salir en varias películas de Disney entre ellas Juego de Gemelas, siendo un éxito en todo el mundo.

Sin embargo, esta famosa también apareció en películas siendo más adulta, dos de las más populares la de Herbie a toda marcha, la de Un Viernes de Locos y Confesiones de una típica adolescente.

La actriz lucía un rostro juvenil y un cabello naranja, que llamaba mucho la atención y era reconocible en donde se le viera, y en su última publicación a través de su cuenta oficial de Twitter la famosa quiso revivir aquella época.

A través de la mencionada plataforma publicó una imagen en la que aparece con el personaje de Cady Heron en “Chicas pesadas”, el cual es uno de los más recordados por unirse al clan de Regina George (Rachel McAdams)

Mira la foto de Lindsay Lohan

Tras publicar la imagen, la famosa comenzó a recibir miles de mensajes por parte de sus seguidores, quienes se quedaron nostálgicos con la foto, y hasta le publicaron lo mucho que desearían volver a aquellas épocas.

“No es miércoles, ¿por qué estás vistiendo rosa?, “Wow eres única”, “Fabulosa como siempre”, “Tu siempre seras mi estrella icono”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

Hay que recordar que la última película que hizo Lindsay Lohan fue hace más de 6 años, en 2015, llamada Among The Shadows, en Bélgica, sin embargo, su estreno no fue hasta 2019.

Las malas decisiones en Lohan, los abusos y excesos, la llevaron al éxito precoz, hoy en día no tiene proyectos en puerta en el cine, sin embargo, se mantiene activa en el mundo de las redes sociales.

¿Crees que Lindsay Lohan debería volver al cine o a la televisión?, dinos tu opinión en los comentarios y no dudes en seguirnos en La Verdad Noticias para enterarte de todo sobre el mundo del espectáculo.

Inicia vacunación de adultos mayores contra COVID-19 en México. Síguenos en Google News para mantenerte informado.

¡Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube!