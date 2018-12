Lindsay Lohan reacciona de manera muy peculiar ante el video de Ariana Grande

La actriz Lindsay Lohan no dejó pasar la oportunidad para comentar el videoclip que Adriana Grande inspiró en "Chicas pesadas" y lo hizo muy a su manera.

La artista al parecer lamentó que no haya sido invitada a la ser parte del video de "Thank you, next" de la cantante, ya que otros compañeros suyos como Jonathan Bennet, quien dio vida a Aaron Sammuels sí participara.

Lindsay Lohan, icono de tan famosa cinta "Chicas pesadas" compartió en su cuenta personal de Instagram una publicación con respecto a la producción de la cantante.

“Nadie interpreta a Lindsay Lohan como la verdadera Lindsay Lohan. Pero me siento muy halagada ante lo mucho que le gusta ‘Mean Girls’ a Ariana Grande”, escribió la actriz.

En el video de la canción "Thank you, next" Adriana Grande hace mención a sus ex, Miller y al que fuera su prometido el comediante de "Saturday Night Live" Pete Davidson.