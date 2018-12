Lindsay Lohan quiere quitarle el raiting a las Kardashian

La famosa actriz Lindsay Lohan, esta por dar inicio a una nueva etapa en su carrera y en su vida, pues recientemente ha anunciado el estreno de su nuevo show. El reality nos llevará a conocer la vida en Grecia.

Este nuevo show nos llevará a pasear por Grecia y nos mostrará como es su vida nocturna en un nuevo programa de viajes con un concepto nunca antes visto.

Si bien es cierto, conocer gracia y sus alrededores, resulta ser una idea algo fascinante, sin embargo, con este nuevo reality, podremos experimentar la vida nocturna y sus imparables fiestas, de la mano de su famosa protagonista, Lindsay Lohan. El reality que estará a cargo de MTV y saldrá al aire este próximo 8 de enero.

"He pasado por mucho en mi pasado. Las personas siempre me han criticado por ir a tantos clubs nocturnos, así que ¿por qué no abrir el mio?", comentó Lindsay en la presentación del nuevo programa, el cual casualmente tiene los mismos productores que 'Keeping Up with the Kardashians'.