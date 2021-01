Lindsay Lohan quiere que una fan ELIMINE un vídeo de TikTok ¿Por ser lesbiana?

El 3 de enero, la usuario de TikTok, @shhlana, que generalmente publica sobre programas de televisión como "Julie and the Phantoms" y "The Wilds", publicó un TikTok muy personal y otro que involucraba a Lindsay Lohan.

"Chicos, creo que pronto tendré que salir del closet y hablar con mis padres", dijo la internauta de 20 años de edad, pero fue su siguiente TikTok el que tenía una petición especial para Lindsay Lohan.

Lindsay Lohan responde a pedido de ayuda de Alana en TikTok

La semana pasada, publicó una actualización, diciendo que aún no había hablado con ellos. "Pero escúchame", dijo. “¿Qué pasa si hago que Lindsay Lohan se lo cuente a mis padres? Ella está en Cameo ahora mismo. ¿Y no sería eso icónico?".

La respuesta de Lindsay Lohan a su fan

Bueno, Lindsay Lohan hizo un cameo para Alana, pero no, no creía que fuera correcto "salir del closet" por ella. Checa su respuesta en La Verdad Noticias a continuación.

"Hola, Alana, soy Lindsay Lohan. Sé que estás a punto de dar un gran paso para decirles a tus padres quién eres realmente y qué quieres que acepten de ti, y creo que deberías hacerlo tú mismo. Creo que viniendo de ti, sentirás mucho poder y fuerza. Y es importante que seas quien realmente eres, que te ames a ti mismo y que puedas vivir de acuerdo con eso y decirle eso a tus padres".

La actriz solo le ofreció a Alana un consejo de buen corazón, pero según reportes de Variety, también le pidió bajar de la plataforma social el TikTok donde le pedía revelar su homosexualidad a sus padres por ella.

¿Qué opinas de la respuesta de Lindsay Lohan a su fan?, ¿Crees que estuvo bien no "ayudar" a la internauta en TikTok? Dinos que piensas en los comentarios.

