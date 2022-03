Lindsay Lohan protagonizará tres películas de Netflix

Lindsay Lohan regresa a la actuación con Netflix

La actriz Lindsay Lohan retoma su carrera como actriz con la próxima comedia romántica “Falling For The Christmas” para Netflix, sin embargo este no será el único filme, ya que firmó para dos películas más.

“Falling for Christmas” será el filme con el que la actriz regresa a la actuación después de varios años, donde interpretará a una recién comprometida heredera de un lujoso hotel, que sufre un accidente y padece amnesia total y cuyo lanzamiento será a finales de este año.

En La Verdad Noticias recientemente te dimos a conocer que Lindsay Lohan recrea una escena de Juego de Gemelas en TikTok y sus fans enloquecen, ya que fue uno de los personajes que la llevaron a la fama.

Lindsay Lohan Netflix estreno

Lindsay Logan regresa con una comedia romántica de Netflix

La directora Christina Rogers de la plataforma de streaming Netflix confirmó que la actriz Lindsay Lohan formará parte de nuevas producciones para la plataforma de video:

“Estamos muy felices de nuestra colaboración con Lindsay hasta la fecha, y nos entusiasma continuar con esta sociedad junto a ella. Y esperamos con ansias llevarles más de sus películas a todos nuestros miembros alrededor del mundo”.

Aunque no se han revelado los detalles de las próximas producciones que tendrán a Lindsay Lohan, ni de los directores o elenco que la acompañarán.

¿Qué pasó con la carrera de Lindsay Lohan?

Lindsay Lohan después de muchos años regresa con Netflix

La actriz Lindsay Lohan de 36 años, inició su carrera en el mundo de la actuación desde muy pequeña y alcanzó la fama a los once años, con la película “Juego de gemelas”.

Ha tenido una larga trayectoria en el mundo del cine, sin embargo su carrera se vió envuelta en escándalos por abuso de sustancias ilícitas y problemas con la ley; mismas que la obligaron a ingresar a rehabilitación en cinco ocasiones.

Los problemas de Lindsay Lohan con las adicciones la llevaron a estar alejada de la actuación, sin embargo en el 2021 anunció su regreso con la plataforma Netflix y ahora se encuentra comprometida con el empresario Bader Shammas.

