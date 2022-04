Lindsay Lohan deseaba otro personaje en Mean Girls

Linday Lohan, la famosa actriz estadounidense, dio interesantes declaraciones sobre su participación en la icónica película Mean Girls, pues reveló cuál es la historia detrás de Cady Heron, ya que no quería dar vida a ese personaje, sino a Regina ya que acaba de terminar la cinta ‘Un viernes de locos’.

Fue durante el programa de Vogue, Life in Looks, en donde la actriz de 35 años de edad, habló sobre grandes momentos de su carrera, además de sus papeles más importantes y significativos, además de recordar sus días en Disney.

No es la primera vez que Lohan recuerda su época en Mean Girls, pues con una fotografías en redes sociales, hizo estallar a todo internet, pero sobre todo a las mujeres que son fieles fans de la cinta.

En el segmento de la entrevista, la guapa actriz habló sobre su personaje en Mean Girls que se grabó en 2004. Fue ahí donde detalló que ella quería dar vida a Regina, no a Cady, aunque cabe mencionar que hizo un gran papel.

Su intención era dar vida a una chica bonita, pues quería tener un papel con un giro diferente, no una adolescente complicada, pero el director insistió en que diera vida a Cady Heron.

“Ellos estaban como no, no, no, no, tú eres muy querida, tú tienes que interpretarla”.