Lindsay Lohan: 'Xanax' marca su regreso al mundo de la música (FOTOS)

Lindsay Lohan, quien se ha caracterizado por ser una polémica actriz y cantante que desde hace una década se alejó del mundo de la música, nuevamente ha sorprendido al anunciar su inesperado regreso.

Resulta que la famosa cantante muy pronto estará lanzando su nuevo tema musical que ya ha impactado al tratar sobre temas de la ansiedad, presión y cómo tratar de cuidar de uno mismo.

Fue el día miércoles 28 de agosto que se dio a conocer la gran noticia, en donde se explicó de qué se trataba dicho sencillo, que se cree fue escrito por la misma Lindsay Lohan.

SOBRE EL NUEVO TEMA MUSICAL

“Xanax” el nuevo tema musical de la también destacada actriz que interpretó la famosa cinta “Juego de gemelas” y que será una canción que narrara temas sobre ansiedad, presión y simplemente cuidar de uno mismo.

También mediante un audio de 30 segundos se alcanza a escuchar la letra de la canción interpretada por la ex estrella de Disney, que dice así: “¿Te gustaría sentarte a mi lado?, cuando me besas no puedo respirar, trato de mantenerme alejada de ti, pero tú me drogas, la única persona que me gusta en esta ciudad, supongo que puedo darme otro viaje esta noche, solo por esta noche".

Sin duda alguna la canción posee mucho estilo y también mucho de lo que la polémica actriz ha pasado durante su carrera artística, ya que ha sido relacionada con las drogas y tantas polémicas más que en algún momento pareciese que la estaban destruyendo.

Lo mejor de todo es que Lindsay Lohan estará de regreso y sus fans no se olvidan de ella, pues ahora le toca apoyarla con su lanzamiento musical que hasta ahora ha sido bien recibido y hasta el momento no se sabe la fecha de su estreno.

¿QUIÉN ES LINDSAY LOHAN?

Es una famosa actriz neoyorkina que nació el 2 de julio del año 1986, para luego iniciar con su carrera a los tres años, modelando y haciendo comerciales de televisión, pero fue hasta los 12 años que saltó a la fama cuando protagoniza la cinta de Disney “Juego de Gemelas”, en la cual interpretaba ella misma dos de los personajes centrales que eran hermanas gemelas que habían sido separadas al nacer por el divorcio de sus padres.

Juego de Gemelas

