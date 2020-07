Lindsay Ell: La cantante de country revela que vivió abuso sexual/Foto: The Morning Call

La cantante de country Lindsay Ell ha lanzado un nuevo sencillo y un video, "Make You", que trata sobre el trauma de una violación que sufrió a los 13 años y realizaciones y curaciones que no ocurrieron hasta muchos años después, temas que también abordó en una revista People, entrevista publicada este martes.

"Quería lanzarlo el Día Mundial del Perdón", dijo Ell, de 31 años, a la revista. “Perdonar a las personas en nuestro pasado es algo enorme por cualquier razón, pero perdonarte a ti mismo es muy importante. Hay una cantidad increíble de curación que puede suceder, y no puede suceder hasta que realmente puedas abrir ese perdón para tu propio corazón".

Las primeras líneas de la canción establecen cuán específicas serán sus letras para sus circunstancias: "Trece, mirándose en el espejo/ Todavía pareces tan inocente/ Pero todo se fue ayer/ A los dieciocho, lo verás un poco más claro/ Como algo que se tomó/ Antes de que pudieras regalarlo/ Y te sentirás sucia/ Te sentirás culpable/ Por lo que te hicieron/ Habrá un cañón en tu pecho/ Por lo que puedas deshacer ..."

La canción termina con una estrofa de esperanza: “Es increíble donde un corazón roto puede llevarte/ Todas las cosas que se doblan y manchan y te rompen/ Eso es lo que te hará".

El video de la canción, que tiene a Ell sentada con las piernas cruzadas y mirando directamente a la cámara, termina con el número de teléfono de la Línea directa nacional de agresión sexual.

Lindsay Ell fue abusada sexualmente

Ell le contó a la revista de espectáculos sobre la historia detrás de "Make You", que coescribió con el aclamado cantante y compositor Brandy Clark . (La canción también aparecerá en su nuevo álbum, "Heart Theory", que saldrá el 14 de agosto).

"Fui violada cuando tenía 13 años, y sucedió nuevamente cuando tenía 21 años", dijo a la revista. “La canción solo habla de la primera vez. Es simplemente una cosa difícil de hablar, y es algo que todavía proceso todos los días".

La cantante en primera instancia, dijo que su agresor era un hombre en su iglesia que la acariciaba mucho antes de agredirla. “Una parte de mí hablando de eso ahora es liberar a la pequeña Lindsay, de 13 años, y a Lindsay, de 21 años”, expresó.

“El dolor es algo que podemos dejar que nos controle si no lo tratamos, pero en el momento en que expresas tu historia, la vergüenza no tiene poder... Me sentí tan sola por tanto tiempo, como 'Esto solo me pasó a mí'. Pero no es verdad. Si hubiera sabido eso cuando tenía 13 años, habría sentido un profundo alivio”, confesó Lindsay.

Lindsay se une a otras cantantes como Lady Gaga y Kesha que hablan en canciones sobre la experiencia de sobrevivir a un abuso sexual y cómo esto puede afectar en la vida de las víctimas/Foto: Celeb Mafia

El título de su nueva canción también figura en el nombre del Movimiento Make You, que está iniciando bajo los auspicios de la Fundación Comunitaria de Middle Tennessee para apoyar a los sobrevivientes de asalto sexual y abuso doméstico y ayudar a los jóvenes en riesgo. Los ingresos del single se destinan a la Red Nacional de Violación, Abuso e Incesto (RAINN) a través del Movimiento Make You.

Ell ha lanzado previamente otras dos canciones antes de su próximo álbum, "I Don't Love You" y "Want Me Back", la última de las cuales sale a la radio country el 13 de julio.

Actualmente, la cantante está lista para ser la nueva vocalista femenina del año y el evento vocal del año en los Premios ACM pospuestos, retrasados desde abril y ahora programados para septiembre. La nominación de la estrella vocal es para "What Happens in a Small Town", un dueto con Brantley Gilbert que fue al número 1 en la radio country.