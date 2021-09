Linda Evangelista queda “desfigurada” tras someterse a tratamiento estético

La supermodelo Linda Evangelista ha estado un poco alejada de los reflectores y de sus redes sociales, por lo que preocupó a sus fans. Por lo que tras varias semanas, la famosa de 56 años reapareció en Instagram en donde confesó el motivo por el cual se ha mantenido lejos del mundo del espectáculo.

La canadiense recurrió a sus redes sociales para enviar un mensaje a sus miles de seguidores, por donde reveló que se sometió a un tratamiento médico estético y los resultados no fueron los esperados.

Los resultados de la cirugía sorprendieron a la famosa quien aseguró que luce “desfigurada”. Y es que tras su confesión, usuarios de redes sociales revivieron el caso de Carmen Campuzano quien presumió sus resultados tras someterse a una reconstrucción de nariz.

Evangelista revela resultados del tratamiento estético

La modelo confesó el trágico final que tuvo tras someterse a una cirugía estética.

La modelo de 56 años denunció haber quedado “permanentemente deforme” después de someterse a la criolipólisis (intervención para reducir grasa) que tuvo efecto contrario a lo esperado.

A través de un comunicado compartido en su cuenta de Instagram, Evangelista explicó a sus más de 900 mil seguidores, que la razón por la desapareció, ya que dijo: “he sido brutalmente desfigurada por el procedimiento CoolSculpting de Zeltiq, que hizo lo opuesto a lo que había prometido".

Asimismo, agregó: “Aumentó mis células grasas en vez de disminuirlas y me ha dejado permanentemente deformada incluso tras someterme a dos dolorosas cirugías correctoras, sin éxito. Me he quedado, como han dicho algunos medios, 'irreconocible'".

La supermodelo confesó que la hiperplasia no solo ha destruido su manera de vivir, sino que además le ha sumido en una profunda depresión. "Estoy en un ciclo de profunda depresión, honda tristeza, y en las más bajas cotas de autodesprecio”, detalló.

¿Quién fue Linda Evangelista?

Evangelista conquistó las pasarelas en los 90.

La modelo nació el 10 de mayo de 1965 en St. Catharines, Ontario. Desde corta edad soñaba con ser modelo y a la edad de 12 años fue descubierta un agente de modelos en el concurso de belleza juvenil Miss Niágara de 1978.

Linda Evangelista es reconocida junto a icónicas modelos como Christy Turlington y la modelo Claudia Schiffer que cambiaron el rostro de la moda a finales de los años 1980 y principios de los años 1990.

