Linda Evangelista enseña su cuerpo “desfigurado” por un procedimiento estético

Linda Evangelista, una de las seis supermodelos más importantes de la industria de la moda en los años 80 y 90, por primera vez después de varios años, ha enseñado públicamente su cuerpo y rostro, los cuales quedaron “desfigurados” (en sus propias palabras) a consecuencia de un mal procedimiento estético.

Hace algunas décadas, Linda, junto con otras estrellas como Naomi Campbell, Christy Turlington y Cindy Crawford, se convirtieron en íconos por su inigualable belleza natural que conquistó las pasarelas.

Sin embargo, como informamos en La Verdad Noticias, la canadiense de 56 años de edad reveló en septiembre de 2021 que se alejó del ojo público por un tratamiento estético que la había dejado “brutalmente desfigurada” y había imposibilitado que ejerciera su profesión con normalidad.

¿Qué le pasó a Linda Evangelista?

Evangelista escribió en un comunicado en Instagram que se había sometido a un tratamiento de lipoescultura, denominado “CoolSculpting” por su marca comercial, basado en la criolipólisis, que reduce la grasa aplicando frío.

Desafortunadamente el resultado no fue el esperado ya que ofreció justo el resultado contrario al deseado. “Aumentó, no disminuyó, mis células de grasa y me deformó de forma permanente, incluso después de pasar por dos cirugías correctoras muy dolorosas sin éxito”, expresó la estrella de la moda.

“Me han dejado, como ‘irreconocible’. Además, he desarrollado hiperplasia adiposa paradójica o PAH, un riesgo del que no me advirtieron antes de someterme al tratamiento“, lamentó en su momento la supermodelo.

Además, el fallido procedimiento que “deformó” la figura de Linda Evangelista no sólo le afectó físicamente, sino también en su salud mental: “Me ha hecho caer en un ciclo de profunda depresión, una profunda tristeza y en las más bajas profundidades del autodesprecio”, explicó. “En el proceso, me he convertido en una ermitaña”, confesó Evangelista.

Así luce ahora Linda Evangelista, tras terrible tratamiento estético

Después de varios meses de informar sobre la tragedia que vivió, finalmente decidió mostrar su cuerpo en una portada para la revista People. Asimismo, detalló que actualmente se arrepiente de haber pasado por ese tratamiento: “¿Por qué sentimos la necesidad de hacerle eso a nuestros cuerpos?. Siempre supe que envejecería, pero jamás pensé que acabaría viéndome así”, declaró.

“Ahora no me miro al espejo porque no me reconozco físicamente, pero tampoco me reconozco como persona”, asegura en la publicación.

“Amaba subirme a una pasarela. Ahora me da miedo cruzarme con algún conocido. Pero no puedo vivir así nunca más, escondiéndome y con vergüenza. No podía seguir viviendo en este dolor durante más tiempo. Estoy decidida a hablar”, expresó la modelo.

Linda Evangelista también informó que ha iniciado una batalla legal contra Zeltiq, la marca comercial de CoolSculpting, a la que reclama 50 millones de dólares en daños por las consecuencias negativas que le dejó el terrible tratamiento estético.

