Lin May confiesa que quiere "Revolcarse" con Yalitza Aparicio (VIDEO)

Yalitza Aparicio sigue causando un gran impacto en todo el mundo, pues tras su participación en Roma, se ha hecho acreedora de muchos premios, ya protagoniza comerciales, y varias estrellas de talla internacional ya ansían trabajar con ella, como se especuló con Diego Boneta, actor de “Luis Miguel: La serie” quien se mostró muy interesado por compartir la pantalla con la actriz.

Aunque el interés de los famosos no es siempre laboral, como lo acaba de demostrar esta famosa vedette.

Se trata nada más y nada menos que de Lyn May la polémica vedette quien recientemente dio de que hablar tras mostrar sus deseos por tener su propia bioserie donde prometió destapar oscuros secretos de múltiples celebridades, tanto del medio del espectáculo como de la política en México.

Ahora la controversial vedette vuelve a dar de qué hablar tras su escandalosa confesión en el famoso programa en línea “La saga” de la periodista Adela Micha.

Durante su conversación con Adela Micha, Lin May confesó que está encantada con los hombres, al grado que los considera su vicio, teniendo en su preferencia a los más jóvenes que ella. Así mismo dio detalles de su vida sentimental como los 7 matrimonios que ha tenido e incluso una relación con un ex presidente de México.

Durante esta entrevista Adela Micha la cuestionó sobre su situación sentimental en la actualidad, a lo que la famosa vedette mencionó su interés por la sensación del momento Yalitza Aparicio, donde confesó que le encantaría tener una relación con ella, pues dijo lo siguiente:

"No he pensado, con la que ganó el Oscar o lo va a ganar, no sé cómo se llama"