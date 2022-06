Lily-Rose Depp celebra su cumpleaños 23 mientras su papá Johnny espera veredicto.

Lily-Rose Depp tiene 23 años, y vuelve a Instagram por primera vez desde que comenzó el juicio de papá Johnny Depp y Amber Heard. La modelo celebró su cumpleaños con una presentación de diapositivas el sábado.

La actriz subtituló una foto de un ramo con un lazo rosa, así como dos fotos sonrientes de sí misma luciendo una faja de "Princesa de cumpleaños" y un top a juego. "Feliz cumpleaños hermosa", comentó Paris Hilton en la publicación.

Lily-Rose publicó por última vez en su cuenta de Instagram el 9 de abril mientras compartía su campaña chanel 22. El juicio del padre de la francesa, de 58 años, comenzó dos días después.

Demanda de Johnny Depp contra Amber Heard

Lily-Rose Depp celebra su cumpleaños 23 mientras Johnny espera veredicto.

El actor demandó a Heard, de 36 años, en marzo de 2019 por un artículo de opinión publicado el año anterior. Si bien la estrella de "Aquaman" no nombró a Johnny en el ensayo del Washington Post de diciembre de 2018, se refirió a sí misma como víctima de violencia sexual.

Heard contrademandó a la estrella de "Piratas del Caribe" en 2020, y se espera un veredicto pronto. Un jurado de siete personas comenzó las deliberaciones el viernes después de los argumentos finales del juicio de seis semanas de duración.

Johnny Depp y Amber Heard estuvieron juntos de 2011 a 2016, finalizando su divorcio al año siguiente. Cuando se casaron en las Bahamas en 2015, Lily-Rose no asistió a la ceremonia. No está claro si su hermano de 20 años, Jack, estuvo presente en las nupcias de destino.

"Mi hija, Lily-Rose, no vino a la boda", alegó la estrella de "Finding Neverland", que comparte sus hijos con su ex esposa Vanessa Paradis, en el estrado en abril. "Ella y la Sra. Heard no estaban en términos particularmente buenos, por varias razones".

Lily-Rose Depp y Jack, los motivos de Johnny para demandar

Lily-Rose Depp celebra su cumpleaños 23 mientras Johnny espera veredicto.

Johnny también reveló durante su testimonio que Lily-Rose y Jack fueron su principal motivación para demandar a Heard. "Como sabía que no había verdad alguna en ello, sentí que era mi responsabilidad defenderme no solo en ese caso, sino defender a mis hijos, que en ese momento tenían 14 y 16 años", dijo el ganador del Globo de Oro.

Heard subió al estrado por última vez la semana pasada, quebrándose por las amenazas de muerte que ella y su hija Oonagh, de 1 año, han recibido a lo largo de la batalla legal. "La gente quiere poner a mi bebé en el microondas, y me dicen eso", dijo Heard, sollozando. "Esto es horrible. Esto es doloroso. Y esto es humillante para cualquier ser humano".

La Verdad Noticias informa que Lily-Rose aún no ha comentado públicamente sobre el juicio de su padre y Heard. Sin embargo, cuando se publicó el artículo de opinión de Heard, la estrella de "Yoga Hosers" llamó a Johnny "la persona más dulce y amorosa" y un padre "maravilloso" a través de Instagram.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.