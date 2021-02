Lily James fue captada junto a un famoso rockero tras aventura con Dominic West

La actriz inglesa, Lily James de 31 años, fue vista con el músico Michael Shuman, de 35 años, el jueves afuera de un hotel en Suffolk, Inglaterra, donde James está filmando su próxima película What's Love Got to Do With It?.

En la foto, se puede ver a James llevando varias bolsas mientras usa una chaqueta amarilla y una sudadera con capucha mientras Shuman, el bajista de la banda de rock Queens of the Stone Age, caminaba detrás de ella mientras llevaba más suministros.

James y Shuman también se siguen en Instagram.

Lily James posiblemente quiere superar la polémica con Dominic

La salida de James con Shuman se produce después de que su escándalo con el actor Dominic West, de 51 años, en Roma en octubre.

En las fotos publicadas por el Daily Mail en ese momento, se vio a la pareja montando una scooter juntos y disfrutando del almuerzo al aire libre. En un momento, West, quien está casado con Catherine FitzGerald, pareció acariciar el cuello de James.

Dominic y Lily estuvieron en medio del escándalo. Después de que el actor engañara a su esposa con James; aunque parece que los actores no continuaron su romance por el escándalo/Foto: The Mirror

Más fotos mostraron a James y West, que estaban filmando una adaptación de la BBC de la novela clásica de Nancy Mitford The Pursuit of Love en ese momento, en el aeropuerto de Roma juntos el 12 de octubre.

Justo un día antes de que West y FitzGerald, de 49 años, se dirigieran públicamente al informes sobre su excursión con James.

El 13 de octubre, West y FitzGerald se besaron y posaron para fotografías fuera de su casa en Londres con una hoja de papel que decía: "Nuestro matrimonio es fuerte y todavía estamos juntos. Gracias. Catherine y Dominic".

Lily James salió anteriormente con el actor de The Crown, Matt Smith. Según los informes, se separaron después de cinco años en diciembre de 2019, luego se reconciliaron en mayo de 2020 antes de separarse por segunda vez.

El verano pasado, James desató rumores de romance con la estrella del Capitán América, Chris Evans. Los dos fueron vistos juntos por primera vez a principios de julio, cuando compartieron un taxi después de salir del Mark's Club en Londres.

Días después, fueron vistos disfrutando de un helado en un parque cerca del Palacio de Buckingham. ¿Crees que Lily James y Michael Shuman sí tengan un romance o sólo son amigos? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

Inicia vacunación de adultos mayores contra COVID-19 en México. Síguenos en Google News para mantenerte informado.

¡Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube!