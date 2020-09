Lily Allen y David Harbour consiguen una licencia para CASARSE en Las Vegas/Foto:

Lily Allen y David Harbour obtuvieron una licencia de matrimonio en Las Vegas. Según los registros públicos vistos por TMZ, la pareja ha comprado una ventana que significa que pueden convertirse en marido y mujer en los próximos 12 meses.

Lily y David, que han estado saliendo durante un año, ahora tienen hasta junio de 2021 para casarse en la deslumbrante ciudad de EE. UU.

Esto se produce después de que la cantante de Smile haya sido vista en varias ocasiones luciendo una enorme piedra de diamante en su dedo nupcial, lo que generó sospechas de que su novio, el actor de Stranger Things había hecho la pregunta.

Lily Allen se da una nueva oportunidad con el matrimonio

Una boda en Sin City será un asunto muy diferente a la idílica boda rural que Lily organizó para su boda en 2011 con Sam Cooper.

Lily, que estaba embarazada en ese momento, le dijo "Sí, acepto" a Sam en la iglesia del pueblo en Crantham, Gloucestershire, cerca de su casa en Cotswolds. Lamentablemente, la pareja se separó solo cinco años después.

En mayo de 2018, Lily admitió que había engañado a su esposo Sam durante su matrimonio después de afirmar que había “perdido su identidad”. En una entrevista explosiva con Vulture, dijo que alcanzó un punto bajo en 2014 y estaba luchando por hacer frente a su fama.

Lily y el empresario Sam Cooper estuvieron casados durante 5 años, pero el matrimonio no funcionó. Al parecer, las adicciones de la cantante hicieron que la relación fallara/Foto: Bekia

Ella dijo: "Perdí el sentido de mí misma. Perdí mi identidad. Estaba siendo una mala madre. Estaba siendo mala en mi trabajo. Me despertaba en un autobús turístico en el medio de Wisconsin y estaba tan hambrienta- encima. Engañé a mi esposo. Todo lo que quería hacer era estar con mis hijos. Ni siquiera ganaba dinero".

A pesar del dolor, Lily dice que mantuvo una 'relación amistosa' con Sam. La pareja tiene un arreglo de custodia inusual que implica tener a sus hijas durante semanas alternativas.

Tras la ruptura de su matrimonio con Sam, Lily encontró el amor con el DJ Merdian Dan. Cuando se separaron tres años después, Lily dijo que era la primera vez que estaba soltera desde que tenía 15 años.

"Hemos estado separados durante unas tres semanas. Solo han sido malas noticias tras malas noticias tras malas noticias, y creo que el hecho de que no lo he llamado y le he dicho, 'Oye, ¿quieres venir a darme un abrazo? ' significa que es importante para mí porque normalmente cuando las cosas se ponen difíciles, necesito tener a alguien cerca para compartir esos problemas”, dijo la cantante.

Meses después de separarse del músico Dan, Lily fue fotografiada por primera vez con el actor David Harbour. Los dos fueron vistos sentados junto a la cancha mirando a los Knicks de New York.

Desde entonces, la estrella de Stranger Things optó por mudarse a la casa solariega de Lily para estar con ella y sus hijas durante el encierro. Desde entonces, la familia mezclada se ha ido en avión a unas vacaciones bañadas por el sol en Italia. Y no es solo la vida amorosa de Lily lo que se ha transformado en los últimos años.

La cantante reveló el mes pasado que lleva un año sobria. "¡1 año completamente sobria! Muy agradecida por mi salud y felicidad", dijo a sus fans en Instagram.

La ex niña salvaje Lily dijo que había tenido una relación problemática con las drogas y el alcohol en el pasado y, en el peor de los casos, bebía una botella de vodka Grey Goose al día mientras estaba de gira.