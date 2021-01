Lily Allen culpa a Miley Cyrus por sus ADICCIONES durante gira con la cantante

Lily Allen está pasando por una época oscura en su vida y carrera, que involucró drogras, engaños y baja autoestima.

La cantante apareció en el episodio del podcast, The Recovery del 13 de enero, donde habló sobre su batalla de años con la adicción y el efecto del tour de Miley Cyrus.

En 2014, Lily Allen se unió a Miley Cyrus en su gira Bangerz, que fue difícil para su salud mental.

Lily Allen revela presiones durante el Bangerz Tour de Miley Cyrus

"Fue una gira muy sexualizada y acababa de pasar los últimos tres años dando a luz a bebés".

"No podría haber sido menos lo que sentía. Y además, nunca jamás había apoyado a alguien. Así que, era como volver a entrar en esta fase de ser una estrella del pop de nuevo, pero ya no hacerlo en mis términos...Estaba apoyando a esta chica que era mucho más joven y atractiva de lo que me sentía".

Lily Allen comienza a abusar de las drogas

En su entrevista, la cantante de 35 años reveló que comenzó a abusar de las drogas a los 14 años, pero el tour Bangerz la hizo recaer por los efectos que tenía en su autoestima.

"Pesaba 88 kilos y no me sentía como una estrella del pop en absoluto. Entonces, comencé a tomar esta droga llamada Adderall, que es como speed, para perder peso. Y luego me volví adicto a esta droga porque me hacía invencible y podía trabajar muchas horas y ser todas las personas diferentes que necesitaba. estar en ese momento".

Aunque "se limpió" después de ir a un programa, seis meses después comenzó a beber nuevamente.

"Perdí mi matrimonio. Perdí mi casa, trabajé durante 10 años para comprarla. Mi carrera comenzó a hundirse. Perdí a todos mis amigos. Estaba tan resentida. Tan enojada todo el tiempo. Realmente sentí que el mundo me debía cosas".

Afortunadamente, Lily Allen está sobria nuevamente y se está enfocando en desarrollar una relación saludable con sus hijos. También se comprometió con David Harbour como te informamos en La Verdad Noticias.

Te puede interesar: Lily Allen súper HOT celebra un gran logro con foto en bikini

¿Qué te parece la confesión de Lily Allen?, ¿Crees que el tour Bangerz de Miley Cyrus era demasiado sexualizado? Dinos en los comentarios.

¿Destituirán a Donald Trump en su segundo juicio político? Síguenos en Google News y mantente informado.