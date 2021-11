Liliana Rodríguez destrozó a su padre José Luis “El Puma” Rodríguez en Instagram

Liliana Rodríguez publicó un fuerte mensaje en Instagram en contra de su padre, José Luis “El Puma” Rodríguez, al hablar de las adicciones y problemas emocionales que ha tenido desde hace años y señalarlo como el responsable de dichos problemas.

"Si mi propio padre no me quiere ningún hombre me va a querer!! Auto saboteo es la mejor defensa contra TI MISMA", escribió Rodríguez en una foto donde se ve con más peso del que tiene ahora: "Siempre sonriendo, ¡pero amargada infeliz! Hinchada y deforme …. A punto de explotar", agregó.

No es la primera vez que "El Puma" tiene un altercado de este tipo con su familia; en agosto de 2020, las hijas de José Luis Rodríguez lo tacharon de conveneciero. En el post de Instagram de Liliana, la actriz profundiza en los daños que su padre ha causado en ellas.

Liliana Rodríguez estalla con "El Puma"

En su cuenta oficial de Instagram, Liliana Rodríguez escribió como: "tu papá te desprecia públicamente y tu esposo te abandona …. de seguro eres tú la del problema y no vales nada", frases que se repetía a sí misma en sus crisis de depresión.

"ESTA ES LA CARA DEL WHISKY VODKA CERVEZA Y LO QUE VENGA NO CONTROLADOS… hartadas de comida junto a incontables cigarrillos [...] gracias dios mío amado porque no me dejaste sola…porque te busqué y te encontré…. y me salvaste de nuevo", escribió.

Rodríguez también agradeció a su madre, hermana e hija por su apoyo en los peores momentos de su vida, además reveló que su padre no sería bienvenido en las celebraciones familiares por el Día de Acción de Gracias.

¿Cuántas hijas tiene José Luis Rodríguez El Puma?

Hijas de José Luis Rodríguez El Puma

El año pasado, José Luis Rodríguez “El Puma” decidió perdonar a sus hijas, Génesis Rodríguez, Liliana Rodríguez y Lilibeth Morillo: "“No puedo cargar toda la vida con el pasado, ya quedo atrás. No tengo resentimientos con ellas, las amo y las perdoné", dijo aunque el sentimiento no es reciproco.

