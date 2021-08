Liliana Arriaga recibió fuertes ataques por darle vida a La Chupitos

Liliana Arriaga es una comediante mexicana que cobró reconocimiento dentro del mundo del espectáculo al dar vida a La Chupitos. Sin embargo, este personaje que por muchos años se mantuvo en el gusto del público también provocó que recibiera ataques por parte de algunas personas, quienes aseguran que ella promovía el alcoholismo.

En entrevista para el programa Venga La Alegría de TV Azteca, la comediante señaló que su personaje no está inspirado en ninguna celebridad de la televisión, ya que ella lo creó en honor a su tío. Asimismo, reveló que la gente ha malinterpretado el mensaje que transmite cada vez que ella se transforma en esta mujer.

La comediante niega haberse inspirado en celebridades mexicanas para su personaje.

"Fui atacada, muy rechazada. La Chupitos tampoco quiere decir 'tomen', o sea, tomen con medida para que no terminemos así, porque la persona que tiene el problema de alcoholismo no nació así, por algo está así, por eso es una enfermedad", señaló Liliana Arriaga, quien participó en La Casa De La Risa y La Fiesta De Los Comediantes.

Televisa la despidió de esta manera

Por otro lado, la comediante recordó a detalle la vez en la que fue corrida de Televisa, asegurando que este penoso momento ocurrió cuando apenas iniciaba su carrera en la televisión: "Me agarran para la posada de publicistas que hacían, yo era nuevecita en esto, entonces fue de 'A ver, qué es lo que vas a decir', entonces yo dije mi rutina".

La actriz de comedia prosiguió: "En el momento que empiezo el show, algo no gustó y me cortaron, me sacaron, me apagaron el micro… Me sacan y me dieron un regañadón, y me decían: 'En tu vida vuelves a pisar Televisa, aquí se acabó tu carrera... Estaba tan nerviosa que se me borró la mente. Creo que fue el error más grande que según cometí".

¿Cómo es en la vida real La chupitos?

Liliana Arriaga ha forjado una familia al lado de Tizoc Valencia y sus tres hijos.

Chupitos es interpretada por Liliana Alejandra Arriaga Franco. De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, además de la actuación, se tituló como Licenciada en Administración de Empresas Turísticas en la Universidad Femenina de México. Está casada con Tizoc Valencia y tiene 3 hijos.

