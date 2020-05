Lili Reinhart responde a quienes están atacando a su ex novio Cole Sprouse/Foto: NY Daily News

Desde que los actores de la serie “Riverdale”, Lili Reinhart y Cole Sprouse anunciaron su separación hace unas semanas, los fans comenzaron a atacar al actor estadounidense asegurando que él le había puesto el cuerno a la actriz con la modelo Kaia Gerber. Sin embargo, es Lili quien respondió a los ataques hacia su ex novio.

La artista de 23 años usó su cuenta de Twitter para responder a todos los internautas que estaban atacando con insultos y ofensas al ex actor de Disney. Lili aseguró que no iba a permitir que agredan de esa manera a Cole ahora que han terminado su relación.

“Twitter es un lugar muy hostil. Es muy fácil decir tonterías a través de tu teléfono, ¿verdad? Es por esto que las personas prefieren mantener sus relaciones en privado”, escribió la estadounidense.

La actriz de Riverdale expresó que no desea crear más odio en las redes sociales, especialmente si se trata de su ex pareja, puesto que no desea que el público se entrometa de esta manera en su vida amorosa.

“No tolero esto. ¿Quieren atacarme? Está bien. Pero agredir a otra persona sin ninguna razón, ¿solo porque es tendencia? (...) ¿Quieres sentirte importante o valorado? Haz algo provechoso con tu tiempo y sé una mejor persona”, aseveró la joven actriz.

También te puede interesar: Riverdale: Lili Reinhart rompe en llanto al relatar terrible ataque que presenció

La relación de Cole Sprouse y Lili Reinhart

Ambas estrellas de cine y televisión se conocieron cuando comenzaron la serie “Riverdale”, sin embargo después de 3 años de noviazgo intermitente, decidieron finalmente separarse hace muy poco. Sin embargo, los rumores de la causa de la ruptura fueron que Cole Sprouse presuntamente engañó a Reinhart con la modelo Kaia Gerber de 18 años.

Sin embargo, el actor de 27 años en diversas ocasiones ha afirmado que su relación con la modelo es solamente de amistad, mientras que con su ex novia Lili tuvo diversos problemas que hacia que se separaran y regresaran constantemente, hasta que decidieron terminar definitivamente a mediados de abril.