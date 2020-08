Lili Reinhart habla por primera vez de cómo le afectó terminar con Cole Sprouse/Foto: Tu en línea

La actriz de "Riverdale" Lili Reinhart habló sobre su ruptura con Cole Sprouse y los meses "emocionales" que siguieron.

"Los últimos meses han sido probablemente los meses más emocionales de toda mi vida y mi terapeuta me dijo: 'Tu cuerpo está pasando por un proceso de abstinencia del amor'", dijo la actriz de 23 años en una nueva entrevista con Refinery29.

"'Estás acostumbrada a tener este intercambio de sustancias químicas felices entre tú y la persona con la que estás'". Ella continuó: "En momentos de mi vida, he dejado caer cada gramo de orgullo que tenía para decir, 'Ámame. Por favor, quítame el dolor por un día, un segundo, una hora', solo para poder sentir esa solución de nuevo”.

Reinhart y Sprouse supuestamente comenzaron a salir en 2017 el mismo año en que debutaron como los intereses amorosos Betty Cooper y Jughead Jones (a los que los fanáticos se refieren como "Bughead"), en "Riverdale" de The CW.

En julio de 2019, Us Weekly informó que se separaron. Una fuente anónima también le dijo a E! News que los actores se separaron "a principios de este verano".

Reinhart continuó criticando informes y fuentes "viles" que comentaban sobre su relación y les decía a los fans: "No crean todo lo que leen en Internet, niños".

Alrededor de ese tiempo, la estrella de "Hustlers" y Sprouse también aparecieron en una historia de portada conjunta para la revista W para promover "Riverdale" y ambos se negaron a ser entrevistados juntos para el número.

Pero en septiembre de 2019, Reinhart confirmó discretamente que ella y Sprouse estaban juntos mientras discutían sus planes para Halloween en una entrevista con Coveteur. En los meses más recientes, su estado civil no estaba claro.

La separación de Reinhart y Sprouse

En abril de 2020, Sprouse reaccionó a las especulaciones de que engañó a su coprotagonista con la modelo Kaia Gerber. Reinhart también compartió un mensaje en su Instagram, escribiendo: "Queridos todos en las redes sociales, no menosprecies a las personas por el simple hecho de menospreciarlas. No seas un maldito idiota. El mundo no lo hace. No necesito más de esa mi*rda".

Antes de anunciar el fin de su romance, se creó el rumor de que Cole engañó a Lili con la modelo Kaia Gerber, sin embargo, estas especulaciones fueron negadas por los tres/Foto: In Style

En ese momento, E! News informó que todavía estaban juntos, a pesar de que los fanáticos pensaban lo contrario. Semanas después, Reinhart aparentemente reaccionó a los fanáticos en las redes sociales que intentaban cancelar Sprouse con el hashtag #ColeSprouseIsOverParty en una serie de tweets que desde entonces han sido eliminados.

En mayo de 2020, la coprotagonista de "Riverdale", Skeet Ulrich (quien interpreta a FP Jones, el padre en pantalla de Sprouse)aparentemente confirmó que Reinhart y Sprouse se separaron.

Mientras respondía las preguntas de los fanáticos durante un Instagram en vivo con su novia Megan Blake Irwin, Ulrich reaccionó a un fan que preguntó: "¿Crees que Cole Sprouse y Lili Reinhart son una linda pareja?"

"Creo que eran una pareja muy linda", dijo Skeet, e Irwin agregó: "Eran una pareja muy linda", enfatizando la palabra "eran". Su uso del tiempo pasado llevó a los fanáticos a creer que Reinhart y Sprouse terminaron su relación. ¿Crees que Lili y Cole algún día podrían regresar?