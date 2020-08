Lili Reinhart explica porqué se declaró BISEXUAL tras separarse de Cole Sprouse

La actriz de 24 años, Lili Reinhart, recientemente se declaró bisexual y dijo que, aunque solía cuestionar si se sentía atraída por otras mujeres, ahora sabe que 'claramente' lo hace.

La estrella de Riverdale también admitió a Los Angeles Times esta semana que decidió salir del closet para poder salir públicamente con quien quiera sin que la gente le haga preguntas tras separarse de Cole Sprouse.

Lili Reinhart se declaró bisexual

Pensé: “¿Me gustan las chicas? No lo sé. A medida que fui creciendo, la respuesta se convirtió en "Sí", claramente, lo hago. Creo que me sentí en este momento: ¿Por qué no? Si de repente comenzaba a salir con una chica públicamente, no quería que la gente fuera como, ¿qué demonios? No es que le deba una explicación a nadie. Porque no lo hago”.

La estrella de Riverdale dijo que supo 'muy bien' que es bisexual desde “temprana edad” e insistió en que su sexualidad no ha sido 'ningún secreto' para sus amigos cercanos, aunque solo lo anunció públicamente recientemente.

Lili Reinhart se declaró bisexual poco tiempo despues de su ruptura con Cole Sprouse

Ella dijo: 'Sabía muy bien que me atraían las mujeres desde una edad temprana. Sentí que, dado que he estado exclusivamente en relaciones heternormativas, sería demasiado fácil para cualquier extraño, especialmente los medios de comunicación, agredirme y acusarme de fingir para llamar la atención. Eso no es algo con lo que quisiera lidiar. Pero para mis amigos cercanos y para los que forman parte de mi vida, mi bisexualidad no ha sido ningún secreto”.

Lili Reinhart mostró su apoyo a protesta LGBTQ

Lili Reinhart compartió una publicación en su historia de Instagram, en la que mostró su apoyo a una protesta que tiene lugar en West Hollywood para los miembros de la comunidad LGBTQ que apoyan a Black Lives Matter.

Al promover el evento, escribió: “Aunque nunca antes lo había anunciado públicamente, soy una mujer bisexual orgullosa. Y me uniré a esta protesta hoy”.

También habló sobre la dificultad que tuvo para revelar su cuerpo en escenas íntimas para su serie Riverdale de CW.

La actriz dijo que se sentía 'insegura' filmando escenas con solo un sostén y bragas porque no creía que tuviera el típico 'cuerpo de chica CW'.

Pero a pesar de tener problemas para aceptar su propio cuerpo, todavía filmó las escenas con la esperanza de que inspirarán a sus fans y espectadores.

Lili Reinhart se ha mostrado bastante segura de sí misma y de su orientación sexual.

Lili Reinhart dijo que había visto a algunos de sus coprotagonistas pasar hasta 12 horas sin comer antes de filmar escenas en ropa interior, pero quería que los fanáticos de la serie vieran un cuerpo más 'promedio', al menos según su definición.

"No tengo el cuerpo de una chica de CW: cintura pequeña, piernas bonitas, delgadas, pequeñas, diminutas", dijo.

“Tuve que hacer una escena de sosten y ropa interior en esta última temporada y me sentí muy insegura al respecto. Realmente, realmente no quería hacerlo'', continuó.

“No le dije a nadie esto. No me presionaron para hacerlo. Lo hice porque era mi trabajo. Pero me sentí mal por haberlo hecho. Realmente lo hice”.

“Y aquí es donde se complica. No puedo predicar la positividad corporal si no la practico” continuó.

“Entonces, incluso si no me siento increíble con mi cuerpo, sentí que era importante para mí hacer la escena de todos modos en sostén y ropa interior para que la gente pudiera ver mi cuerpo como era. Lo hice por las personas que sienten que necesitan verse de cierta manera'', dijo.

La actriz se enfadó durante la entrevista cuando surgió el tema de los trolls que “se esconden detrás de una cuenta falsa de Twitter y la llaman gorda”, y dijo que no toma en serio a nadie que comente sobre el cuerpo de otra persona.

La actriz de Riverdale, Lili Reinhart protagoniza la película original de Amazon Chemical Hearts, en la que interpreta a una estudiante de secundaria que se enfrenta a las secuelas de sobrevivir a un accidente automovilístico que mató a su novio.

Pero cuando comienza a enamorarse de un chico nuevo (Austin Abrams), se ve envuelta por olas de tristeza y depresión que amenazan con descarrilar su floreciente relación.

La actriz ha hablado previamente sobre su historial de depresión, lo que la ayudó en el papel.

“He vivido con depresión durante mucho tiempo, por lo que interpretar a una chica que claramente se siente sombría y atravesando el dolor y el dolor no era tan extraño para mí. No fue tan difícil para mí acceder'', dijo.

En marzo, Lili se separó de su novio y coprotagonista Cole Sprouse, quien interpreta a Jughead en Riverdale.

Ella mencionó su depresión en Twitter después de la separación para aclarar que se sentía “como si fuera a morir” debido a su depresión y no a la separación.