Lili Reinhart DESMIENTE polémica historia falsa sobre ruptura con Cole Sprouse

Lili Reinhart dejó muy claro en Twitter que nunca se sinceraría ante el mundo sobre una ruptura amorosa. Dicho esto, decidió desmentir una historia "clickbait" sobre su separación de Cole Sprouse.

La actriz de Riverdale decidió abordar un rumor que fue provocado por una nueva entrevista, del cual ser tomó un fragmento para lanzar el artículo: "Lili Reinhart‘s Been Through Heartbreak. She Wants to Tell You About It".

La traducción es: "A Lili Reinhart le rompieron el corazón. Quiere hablarte sobre ello"; resulta que Lili Reinhart no está de acuerdo con ese titular porque definitivamente no quiere contártelo.

Lili Reinhart y Cole Sprouse terminaron su romance de 3 años en mayo de este año

Pero después de leer el artículo, los fanáticos comenzaron a especular que una parte en particular era sobre la separación de Lili Reinhart y Cole Sprouse en mayo.

Lili Reinhart pone las cosas en claro

En el mencionado artículo, Lili Reinhart habló sobre su colección de poemas, Swimming Lessons, afirmando que sintió "la necesidad de escribir eso porque tenía miedo, y tengo miedo, de que la gente intente crear su propia idea de cómo se ve mi vida amorosa".

"No estoy diciendo: "Mi novio se cogió a otra mujer". Estoy diciendo: "Me sentí traicionada".

Como puede imaginar, esa parte de la entrevista de Lili Reinhart fue fácil de malinterpretar como una declaración sobre su ruptura con Cole Sprouse y, por lo tanto, cuando comenzó a aparecer en los titulares, la actriz acudió a su plataforma de Twitter para aclarar las cosas.

I would never speak so candidly about something as personal as a breakup. That’s incredibly private. I was addressing my depression. — Lili Reinhart (@lilireinhart) August 18, 2020

"Las citas [que fueron] tomadas de mi entrevista más reciente no se refieren a ninguna" ruptura". Se refieren a la depresión que he sentido durante estos últimos meses. [Estoy] cansado de que la gente saque mis palabras de contexto y reconstruya su propia historia solo por hacer clic. Nunca hablaría con tanta franqueza sobre algo tan personal como una ruptura. Eso es increíblemente privado. Me estaba ocupando de mi depresión", tuiteó, dejando muy claro que sus palabras no tenían nada que ver con Cole Sprouse.

