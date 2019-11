Lili Estefan se dejó MANOSEAR por William Levi ¡Cachondos! (VIDEO)

Lili Estefan, conductora del popular programa de farándula ‘El gordo y la flaca’ de la cadena Univisión ha sorprendido a sus fans con una pose en la que se ve disfrutando de su reciente soltería como nunca antes.

Resulta que a través de su cuenta oficial de Instagram, la famosa conductora Lili Estefan publicó un video en donde aparece en una pose muy sugerente junto a uno de los galanes de las telenovelas, haciendo correr todo tipo de rumores.

El video va acompañado de una descripción que dice lo siguiente: “EN BRAZOS DE UN ASESINO!!!!! ������ #EnBrazosDeUnAsesino #ComingSoon #StayTune #Repost @jomarigoyso・・・@liliestefan dice que está #enbrazosdeunasesino #comingsoon @willevy”.

Lili Estefan en el video aparece presumiéndose en los brazos de nada más y nada menos que del actor William Levi, en una pose sensual de la que terminan riendo, mientras otra voz resalta diciendo: “Lili se te ve la braga entera”, soltándose todos a grandes carcajadas.

Tal parece que la famosa conductora solo quiso hacer algo llamativa para su Instagram, al presumirse con el actor William Levi, con quien tiene una bonita amistad de hace muchos años, pero que ha levantados fuertes rumores, ya que la conductora de “El Gordo y La Flaca” se encuentra disfrutando radiantemente de una reciente soltería, luego de que anunciara su separación de quien fuera su esposo.

Únete a nosotros en Instagram

La imagen ha impactado a muchos internautas que hasta el momento ha logrado obtener casi doscientos mil reacciones en tan poco tiempo, así como una larga lista de comentarios en donde admiran su carisma y belleza; así como algunas críticas por estar haciendo el ridículo.

TE PUEDE INTERESAR: Lili Estefan olvida el escándalo de 'El gordo y la flaca' bailando en traje de baño (VIDEO)

Entre los comentarios que se alcanzan a leer en la publicación resaltan los siguientes: “Súper ridícula esta mujer como no es tu marido que te importa lo que su mujer de diga abusiva.”, “Hablas de que hay que respetar, a poco que a su pareja de él le gusta que tú estés jugando con él así, que te abrase, no tú no eres así no dejes que lo que te pasó te convierta en otra persona”, entre muchos más.